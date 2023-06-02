الجمعة 02 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

مخرج فيلم عيسى: اتصور في 3 أيام ولم يعتمد على ممثلين وتكلفته مليون ونصف جنيه (فيديو)

فيلم عيسى، فيتو
فيلم عيسى، فيتو

كشف المخرج مراد مصطفى عن كواليس تحضيراته لفيلم عيسى والذي فاز بجائزة رايل الذهبية في إطار منافسته بمسابقة أسبوع النقاد ضمن فعاليات الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي، والتي اختتمت مؤخرًا. 

 

فيلم عيسى

وقال مراد مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حديث القاهرة والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى عبر شاشة القاهرة والناس إن شخصية عيسى هي شخصية حقيقية، موضحًا أن الفيلم لم يكن له سيناريو وكان له خطوط عامة للأحداث فقط، وتم تصويره في بعض الطرق داخل مصر.

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وأشار مخرج فيلم عيسى إلى أنه تم تصوير الفيلم في 3 أيام ولم يتم الاعتماد على ممثلين لكنهم أشخاص حقيقيون، مضيفًا: العمل هو إنتاج فرنسي مشترك وتكلفة الفيلم كانت أكبر من غيره من الأفلام القصيرة، ووصلت تكلفته لـ مليون نصف المليون جنيه مصري.

 

المخرج مراد مصطفى

وتابع المخرج مراد مصطفى أنه لم يكن قادرًا على دخول معهد المهن السينمائي بسبب نتيجته في الثانوية العامة، ولذلك توجه للحصول على بعض الورش الخارجية وبدأ بالتدرب كمساعد مخرج.

واختتم بأنه يريد أن يقدم أعماله لكافة الجماهير وليس شريحة ما أو عرض خاص أو مخصص للمهرجانات.

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قائمة الفائزين في مهرجان كان السينمائي الدولي 76 (إنفوجراف)

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