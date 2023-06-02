نجل الفنان طارق عبد العزيز يكشف تطورات حالته الصحية

كشف “معتصم” نجل الفنان طارق عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن تطورات الحالة الصحية لوالده وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

طارق عبد العزيز

وكتب معتصم طارق عبد العزيز قائلًا: “بعتذر لكل الأهل والأحباب على صعوبة الرد الفترة اللي فاتت وأحب أطمنكم بفضل الله الوالد كويس ومستمر في رحلة العلاج بثقة وإيمان وبخفة دم وضحك برضه وإن شاء الله هيقوم لنا بالسلامة جميعًا وتطمنوا عليه بنفسكم”.

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الحالة الصحية لـ طارق عبد العزيز

وكان سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر السينمائي كشف في وقت سابق تطورات الحالة الصحية للفنان طارق عبد العزيز.

وأكد خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن حالته جيدة مشيرًا إلى أنه أجرى بعض التحاليل والأشعات للاطمئنان على حالته.



وأضاف رئيس مهرجان الأقصر السينمائي: “اسمحوا لي أطمن كل شلة الحقوق وكل الأصدقاء والحبايب وكل جمهور طارق عبد العزير أخويا وصديقي والله طارق كويس الحمد لله شوية تعب وتحاليل وأشعات بسيطة والحمد لله هو كويس وتمام والله”.