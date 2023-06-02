الكونجرس الأمريكي يقر قانون رفع سقف الدين ويتجنب التعثر في السداد، وبايدن يعلق

سقف الدين الأمريكي، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس، تشريعًا من الحزبين يدعمه الرئيس جو بايدن لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، ليتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن السداد على الإطلاق.

رفع سقف الدين الأمريكي

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 63 صوتًا مقابل 36 للموافقة على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب يوم الأربعاء في الوقت الذي يسابق فيه المشرعون عقارب الساعة بعد أشهر من المشاحنات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين.

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BREAKING: Senate passes debt ceiling bill 63-36, sending it to President Biden's desk pic.twitter.com/WT8Yvz9nwA — MSNBC (@MSNBC) June 2, 2023

بايدن يشيد بالقرار

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقرار واصفًا إياه بأنه "انتصار كبير" لبلاده، معربًا عن تطلعه لتوقيع القرار في أقرب وقت ومخاطبة الشعب اليوم الجمعة.

ماذا يعني رفع سقف الدين الأمريكي

بدورها قالت وزيرة الخزانة الأمريكية: "بعد تمرير الكونجرس لتشريع رفع سقف الدين تركيزنا الآن على تنفيذ أجندة بايدن الاقتصادية".

وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من أنها لن تكون قادرة على الوفاء بجميع مدفوعاتها في الخامس من يونيو إذا فشل الكونجرس في التصرف بحلول ذلك الوقت.

ورفض أعضاء مجلس الشيوخ ما يقرب من عشرة تعديلات قبل التصويت النهائي لإرسال مشروع القانون إلى بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي يوم الاثنين.

وبموجب هذا التشريع، من المقرر تعليق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادي حتى أول يناير 2025.

ويأتي تصويت الشيوخ بعد تصويت مجلس النواب، الأربعاء، بالمصادقة على مشروع "قانون رفع سقف الدين" حتى أوائل عام 2025، وصوت 317 عضوًا بالموافقة بينما صوت 117 عضوًا بالرفض.

وأثنى بايدن، على تفاوض رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، بـ"حسن نية".

وكان بايدن، ورئيس البرلمان، كيفين مكارثي، توصلا إلى اتفاقية حول تعليق سقف الديون لمدة عامين، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون سيُخفض ما يسمى بالبرامج التقديرية غير الدفاعية، والتي تشمل إنفاذ القانون المحلي وإدارة الغابات والبحث العلمي وغيرها، للسنة المالية 2024. وسيُحصر كل الإنفاق التقديري على نمو بنسبة 1 في المئة في عام 2025، وهو فعليا تخفيض في الميزانية، لأنه من المتوقع أن يكون ذلك أبطأ من معدل التضخم.