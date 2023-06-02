الجمعة 02 يونيو 2023
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تريند

الفستان الثاني يتصدر تويتر بعد إطلالة رجوة آل سيف في حفل زفافها، وهذا رد فعل المتابعين

رجوة آل سيف من حفل
رجوة آل سيف من حفل زفافها، فيتو

فستان رجوة السيف، تصدر الفستان الثاني موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد إطلالة الأميرة رجوة آل سيف عروس ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في حفل الزفاف الملكي.

 

زواج ولي عهد الأردن

وتباينت آراء متباعي تويتر ما بين مؤيد لإطلالة عروس ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله بعد ارتدائها الفستان الثاني، حيث يرى فريق أنه راق وكلاسيك، بينما الفريق الآخر يرى أنه أضاع البساطة لإطلالة العروس.

وجاءت تعليقات مؤيدي “الفستان التاني” لإطلالة الأميرة رجوة آل سيف كالتالي: "الفستان التاني رقيق وبسيط.. مش عارفة ما بحب الدانتيل وعجبني كتير كتير الفستان التاني تبع رجوة، كتير كلاسيك.. الفستان التاني كان يستحق يكون الفيرست بجدارة.. الفستان التاني أحلى كتير بصراحة.. الميكب والشعر تحفة وهي أمورة ما شاء الله.. إيلي صعب لا يعلى عليه راقي".

أما الفريق الذي انتقد “الفستان التاني” جاءت تعليقاتهم كالتالي: "الفستان التاني بصراحة لا.. الفستان التاني ضيع البساطة.. معلش بقى أنا ما عجبنيش الفستان التاني".

 

رجوة آل سيف 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور رجوة آل سيف حيث أطلت بإطلالة رائعة خطفت الأنظار إليها خلال حفل الزفاف، بعدما ارتدت فستانين خلال مراسم الحفل. 

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الفستان الأول

أما الفستان الأول فهو خالٍ من التطريزات بقصة درابية على الصدر، مع ذيل طويل تمت خياطته على ما يبدو يدويًّا وطرحة أدخلت عليها التطريزات الناعمة.

 

وحملت رجوة باقة بسيطة من الزهور البيضاء، واقتصرت إكسسواراتها على تاج أنيق وأقراط مرصعة بالماس.

التصميم الذي وقعه إيلي صعب بعد أن كان من ضمن أسماء المصممين العرب الذي تم تداوله بالصحافة لتوقيع إطلالة زفاف رجوة.

 

نسقت الأميرة رجوة مع هذه الإطلالة الملكية، تاجًا فاخرًا صمم خصيصًى لها، ونقش عليه عبارة الملكة رانيا بليلة الحناء "رجوة من الله".

 

الفستان الثاني 

أما الفستان الثاني فخطف الأنظار فور ظهور رجوة آل سيف به خلال الحفل، كما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معه بالتعليقات المميزة، وتضمنت التعليقات: إطلالة مميزة"، "الفستان التاني رائع"، وغيرها. 

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رجوة آل سيف ولي العهد الاردني الأمير الحسين بن عبد الله حفل زفاف ولي العهد الأردني الملك عبد الله الثاني

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