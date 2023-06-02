الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

أحمد الطيب: كهربا أفضل لاعب في مصر وعلي معلول سبب خسارة الدوري آخر موسمين

كهربا لاعب الأهلي،
كهربا لاعب الأهلي، فيتو

أكد أحمد الطيب المعلق الرياضي أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعد أفضل لاعب في مصر في الوقت الحالي.


وقال أحمد الطيب المعلق الرياضي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "تألق كهربا مع النادي الأهلي مكسب كبير منذ عودته من فترة الإيقاف وكهربا يعيش أفضل فتراته الفنية في الوقت الحالي".

 

معلول سبب خسارة الأهلي بطولة الدوري آخر موسمين

وشدد أحمد الطيب المعلق الرياضي أن التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سبب خسارة الأهلي لبطولة الدوري آخر موسمين.

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وواصل أحمد الطيب: "من وجهة نظري أن التونسي الدولي علي معلول كان أحد أسباب خسارة الأهلي للقب الدوري آخر موسمين بسبب أخطائه في التغطية العكسية في بعض المباريات المصيرية ببطولة الدوري".

وأتم: "معلول يحتاج إلى الراحة في بعض الأحيان مع فريق الأهلي فهو ليس بنفس قوة مستواه الفني منذ موسمين ماضيين".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الوداد المغربي الأحد القادم في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي ثنائي خط الدفاع في مباراة الوداد المغربي حيث من المنتظر أن يتواجد كل من محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم بشكل أساسي في خط الدفاع.

 

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي 

وتنطلق مباراة الأهلي والوداد المغربي في التاسعة مساء الأحد القادم بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي 

وتذاع مباراة الأهلى والوداد المغربي على قناة أون تايم سبورت المصرية الأرضي وأيضًا قناة بين سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية. 

 

ويتفوق النادي الأهلي على نادي الوداد المغربي في أمور عدَّة في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم وذلك قبل مواجهة الفريقين في ذهاب نهائي البطولة.

 

ونرصد لكم في التقرير التالي إحصائيات خاصة بالنادي الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم:

 

الأهلي والوداد 

_ أحرز الأهلي في البطولة حتى الآن 20 هدفًا بينما أحرز الوداد 10 أهداف.

_ سدد لاعبو الأهلي على المرمى 43 تسديدة، بينما سدد لاعبو الوداد 30 تسديدة.

_ استقبل النادي الأهلي 8 أهداف بينما استقبل الوداد 4 أهداف.

_ خرج الأهلي بشباك نظيفة 7 مرات، وخرج الوداد بنفس العدد في الشباك النظيفة.

_نسبة التمريرات الصحيحة للأهلي وصلت 84٪ في المباراة بينما الوداد 81.

_ مرر لاعبو الأهلي 4291 تمريرة خلال البطولة، بينما مرر الوداد 3217.

 

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والوداد المغربي

ويدير اللقاء الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني وعلي تقنية الفيديو VAR التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفى غربال مساعد VAR  والكاميروني فومو كارين مساعد ثان على تقنية VAR.

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11 مباراة جمعت الأهلي والوداد المغربي

والتقى الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في 11 مباراة حيث فاز الفريق الأحمر في مباريات وتعادل في أربع وخسر في ثلاث مباريات.

1-الأهلي 3-3 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

2- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

3- الأهلي 0-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

4- الأهلي 1-0 الوداد البيضاوي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

5- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

6- الأهلي 0-2  الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

7- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

8- الأهلي 0-1 إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

9- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

10- الأهلي 3-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

11- الأهلي 0-2 الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022

 

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