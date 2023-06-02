بصور أقمار صناعية غير قابلة للتشكيك، عباس شراقي يكشف عن تطور جديد في سد النهضة

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، أسباب توقف التوربينات سد النهضة الإثيوبي.

توربينات سد النهضة

وكتب عباس شراقي قائلًا: “14 شهرًا على تشغيل توربينات سد النهضة نصفها تقريبًا متوقفة”.

وأضاف: "تم إعلان تشغيل أول توربين 20 فبراير 2022 رغم أنه لم يكن يعمل وقت الافتتاح وبدأ بالفعل العمل بعد 3 أسابيع من الافتتاح (10 مارس 2022)، وتعذر تشغيل الثاني إلا بعد 6 أشهر فى 11 أغسطس 2022، وتوقف الاثنين معًا بعد أيام قليلة حتى 25 نوفمبر 2022 حيث بدأ ظهور دوامات خفيفة واستمر التشغيل المتقطع حتى توقفا تمامًا بعد 25 مارس الماضى حتى اليوم".

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سد النهضة

وتابع: "ترصد الأقمار الصناعية بوضوح تام (غير قابل للجدل أو التشكيك) تشغيل توربينات سد النهضة بدوامات فاتحة اللون داخل حوض يوجد خلف بيت الكهرباء الذي يوجد بداخله التوربينات، (كما هو واضح داخل الدائرة الحمراء)، ومنذ إعلان التشغيل فى فبراير 2022 تم تغطية سد النهضة بـ 82 صورة فضائية Sentinel 2 (18 فبراير 2022 – 29 مايو 2023) بمعدل صورة كل خمسة أيام، ظهر منها 32 صورة لتوقف التوربينات بنسبة 46%، و37 صورة للتشغيل بنسبة 54%، 13 صورة غطت فيها السحب ومنعت الرؤية إجمالي 65 يومًا. كما توقفت التوربينات لمدة 160 يومًا على فترات آخرها منذ 25 مارس الماضي حتى الآن".

واختتم: "هناك أسباب متعددة لتوقف التوربيتات قد تختلف من وقت إلى آخر، وهي تتراوح بين أسباب فنية تتعلق بتركيب التوربينات، شدة الفيضان وكثرة الطمي أثناء موسم الأمطار، عدم جاهزية شبكة نقل الكهرباء، وأعمال هندسية أخرى.. مرفق جميع الصور مؤرخة في أعلى يمين كل صورة توضح التشغيل من عدمه".