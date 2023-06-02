بعد خلافه مع فين ديزل.. قرار مفاجئ من ذا روك بشأن المشاركة في سلسلة Fast & Furious

يعود الممثل والمصارع دواين جونسون "ذا روك" للمشاركة فيما تبقى من سلسلة أفلام السرعة والغضب Fast & Furious رغم خلافاته السابقة مع فين ديزل بطل العمل.

سلسلة Fast & Furious

وأعلنت شركة يونيفرسال عودة شخصية “لوك هوبس"، في فيلم جديد من سلسلة Fast & Furious، والمتوقع أن يكون الجزء الثاني من Fast X الذي سيصدر خلال عام 2025، بعد ظهوره المفاجئ في نهاية الفيلم الذي يعرض حاليًّا في السينمات العالمية.

خلافات دواين جونسون وفين ديزل

وقعت خلافات سابقة بين دواين جونسون وفين ديزل غاب على إثرها من قائمة أبطال Fast X ولكن ظهوره المفاجئ كان صادمًا للجمهور ومبشرًا بانتهاء الخلافات أيضًا.

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وكشف النجم فين ديزل عن بدء التحضير لمجموعة من الأفلام المنبثقة عن سلسلة Fast & Furious منها جزء خاص بقيادة نسائية.

وأكد فين ديزل في تصريحات لمجلة فاريتي، أنه يحاول الإسراع في الانتهاء من الجزء الأخير لسلسلة Fast & Furious الأصلية، حتى يتفرغ للمشروعات الفرعية.

وأشار فين ديزل المشهور بشخصية دومينيك توريتو في سلسلة السرعة والغضب Fast & Furious، إلى أنه طور أفكارًا كثير منبثقة عن أفلامه الشهيرة، لكن فكرة تقديم عمل ببطولة نسائية هو جزء خاص يعمل عليه منذ 2017.

حقق الجزء الجديد من سلسلة Fast & Furious الذي يعرض حاليًّا في السينمات " Fast X"، إيرادات بلغت حوالي 524 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي بعد انطلاق عرضه يوم 19 مايو الماضي.