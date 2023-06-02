الجمعة 02 يونيو 2023
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أخبار مصر

البيئة تحذر المواطنين من طقس اليوم الجمعة: الزموا منازلكم الهواء ملوث

العاصفة الترابية،
العاصفة الترابية، فيتو

حالة الطقس اليوم، جددت وزارة البيئة تحذيرها بشأن تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء خلال يوم الجمعة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه استنادًا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة فإنه متوقع خلال اليوم الجمعة الموافق ٢ يونيو وجود نشاط رياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومتوقع نشاط رياح جنوبية غربية.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية. 

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تجنبوا الخروج من المنزل

وتهيب وزارة البيئة بالسادة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

وتؤكد الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.

 

حالة الطقس اليوم الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تستمر ارتفاع درجات الحرارة ويسود طقس معتدل صباحًا، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة قد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس والصعيد.

 

توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على سيناء، معتدل ليلًا.


طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

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