الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

أحمد الطيب يكشف 3 عيوب لرمضان صبحي تمنع انتقاله إلى الزمالك

رمضان صبحي لاعب بيراميدز،
رمضان صبحي لاعب بيراميدز، فيتو

أكد أحمد الطيب المعلق الرياضي أنه ليس مع انضمام رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى نادي الزمالك في الفترة المقبلة لأنه لن ينجح.


وقال أحمد الطيب المعلق الرياضي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "من وجهة نظري أن رمضان صبحي لاعب فردي ولن يفيد الزمالك في حال انضمامه إلى القلعة البيضاء في الفترة المقبلة".


وتابع: "رمضان صبحي" افتقد المساندة الإعلامية منذ رحيله عن الأهلي واللاعب لن ينجح حال انضمامه إلى الزمالك".

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وعلى صعيد آخر كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز،  أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها رمضان صبحي لاعب الفريق أثبتت معاناته من مزق في العضلة الضامة.


إصابة رمضان صبحي

وتعرض رمضان صبحي للإصابة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري على إستاد الإسكندرية، وخضع بعدها لفحوصات طبية وأشعة لتحديد مدى قوة الإصابة.


أوضح المنيري أن الجهاز الطبي وضع برنامجا علاجيا وتأهيليا للاعب مدته ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع قبل العودة مجددًا للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة.

 

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز أعلن قائمة الفريق لمباراة فيوتشر في الدوري الممتاز.

 

قائمة بيراميدز في مواجهة فيوتشر بالدوري

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ - علي جبر.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - وليد الكرتي - محمود صابر - هشام محمد.

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

 

موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر والقناة الناقلة

ويلتقي فريقا بيراميدز وفيوتشر في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة بإستاد الدفاع الجوي  ضمن لقاءات الجولة الـ30 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وتذاع مباراة بيراميدز وفيوتشر عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للدوري المصري


ترتيب بيراميدز وفيوتشر بالدوري

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 54 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 28 مباراة، حيث فاز في 14 لقاءً وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 31 هدفًا واستقبلت شباكهم 16.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 58 نقطة جمعها من 28 مباراة، فاز في 17 لقاءً وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 43 هدفًا، واستقبلت شباكهم 18.

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رمضان صبحي الزمالك نادي الزمالك أحمد الطيب بيراميدز

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