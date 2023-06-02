شعبة الدواجن تحمل أصحاب المحال غلاء الأسعار وتكشف فرقا كبيرا بين سعر المزارع والأسواق

أسعار الدواجن اليوم، قال سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة الجيزة التجارية، إن سعر كيلو الدواجن في المزرعة انخفض إلى 62 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر يصل إلى 80 جنيهًا.



مشكلة ارتفاع أسعار الدواجن

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "هناك مبالغة من أصحاب محلات الطيور الحية في الربح الذي يصل إلى 15 جنيهًا في الكيلو".



ضبط أسعار الدواجن في حالة واحدة

ولفت إلى أنه يجب منع تداول وبيع الطيور الحية بين المحافظات وتحول المحال العاملة من الحي إلى المبرد أو المجمد وهذا من شأنه أن يساهم في ضبط الأسعار.



Advertisements

سبب ارتفاع أسعار الدواجن

وأشار إلى أن التأخير في الإفراجات عن مستلزمات إنتاج الأعلاف من المواني من شأنه أن يتسبب في ارتفاع أسعارها وهذا ينتج عنه تحرك أسعار الدواجن.

وسجلت أسعار الدواجن والبيض أمس الخميس 1- 6 -2023، تباينًا ملحوظًا، إذ انخفضت أسعار الدواجن الحمراء نحو جنيهين، فيما ارتفعت أسعار البيض 3 جنيهات، مع استقرار أسعار الأعلاف في الأسواق.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من الأعلاف والدواجن والبيض في المزرعة وفي المحلات.

أسعار الدواجن جملة في المزارع أمس الخميس

وفيما يخص أسعار الدواجن في المزارع «جملة» امس الخميس: سجلت الفراخ البيضاء 65 جنيهًا والدواجن الحمراء من 72 جنيهًا إلى 73 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.



أسعار الفراخ في بورصة الدواجن أمس الخميس

وعن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن امس الخميس، فقد سجلت استقرارًا ملحوظًا دون تغير في السعر منذ 3 أيام، لتسجل 64 جنيهًا لسعر الأبيض، ومن 78 جنيهًا إلى 80 جنيهًا سعر الأحمر.

أسعار البيض في المزارع أمس الخميس

أما أسعار البيض في المزرعة، سجلت كرتونة البيض الأبيض من 93 إلى 93.75 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعر الأمس، كرتونة البيض الأحمر من 93 إلى 93.75 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، سعر كرتونة البيض بلدي بسعر من 116 إلى 117 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في الأسواق

أما عن أسعار الدواجن البيضاء والبلدي في المحلات ( أسعار التجزئة)، إذ سجل متوسط سعر الدواجن البيضاء نحو 72.6 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 67 جنيهًا، مقابل 90 جنيهًا أعلى سعر لها، أما الدواجن البلدي سجلت متوسط سعر قدره 91.9 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 80 جنيهًا، مقابل 120 جنيهًا.

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية الكبرى أمس الخميس

وبلغ سعر صدور دجاج بالعظم وزن كيلو في السلاسل الغذائية الكبرى امس الخميس نحو 150.15 جنيه، وفرخة كاملة وزن من 1300 إلى 1400 جرام نحو 197.65 جنيه، ودجاج بانيه وزن كيلو بسعر 264.95 جنيه، ودواجن مجمدة وزن من 1300 إلى 1400 جرام بسعر 240 جنيهًا، ودبوس دجاج بسعر من 126.25 إلى 149.95 جنيه للكيلو، وعبوة وزن 400 جرام سعر 109.95 جنيه، وكيلو فراخ مجمدة نحو 135 جنيهًا، دجاجة كاملة وزن من 950 إلى 1000 جرام سعر 155.3 جنيه، ودجاجة كاملة وزن كيلو بسعر 160.4 جنيه.

وعن أسعار منتجات الدواجن الأخرى في السلاسل الغذائية الكبرى امس الخميس، سجلت دجاجة كاملة مجمدة وزن من 750 إلى 800 جرام بسعر 144 جنيهًا، و«أوراك» فراخ وزن 900 جرام بسعر 101.95 جنيه، ودواجن وزن من 1200 إلى 1300 جرام نحو 183 جنيهًا شيش دجاج وزن 900 جرام نحو 223.95 جنيه، دبابيس فراخ مخلية نحو 229.95 جنيه للكيلو، صدور فراخ مدخنة سعر 299.95 جنيه للكيلو، ونصف دجاجة وزن من 550 إلى 600 جرام بسعر 85 جنيهًا، ودجاجة كاملة متبلة وزن كيلو بسعر 135.95 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق الخميس

واستقرت أسعار الأعلاف أمس الخميس، إذ بلغ متوسط سعر شيكارة نحو 695.2 جنيه، وتراوحت شيكارة الذرة الصفراء من سعر200 جنيه إلى 1100 جنيه، أما أسعار الأعلاف الأخرى، تراوح علف البادي 23% من 21690 جنيهًا إلى 22 ألف جنيه، علف الناهي 19% بسعر 21440 جنيهًا إلى 22350 جنيهًا للطن، علف النامي من 21% بسعر 21575 جنيهًا إلى 22450 جنيهًا.

وعن أسعار خامات الأعلاف التي سجلت استقرارًا اليوم الخميس، إذ بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 14200 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 12000 جنيه، سجلت صويا 46% سعر 38000 جنيه، صويا 44% سعر 37000 جنيه.