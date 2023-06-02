دكتور الفيزياء.. قصة كيرلس خريج الصيدلة الذي اشتهر بمحاضراته لطلاب الثانوية في المنيا (صور)

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي في مصر بصور ومقاطع فيديو تظهر الآلاف من طلبة الثانوية العامة يشاركون في محاضرات للفيزياء في إستاد المنيا جنوبي القاهرة.

المحاضرات يقدمها شاب يدعى كيرلس القس (29 عامًا)، واشتهر بلقب الدكتور في الفيزياء، وحقق شهرة واسعة في شرح مادة الفيزياء لطلبة الثانوية العامة، لدرجة أن محاضراته أصبح حضورها يضاهي جمهور حفلات المطربين، بحسب وصف المغردين.

كيرلس تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية" عن قصته مع محاضرات الفيزياء قائلًا إنه درس الصيدلة في الأساس وتخرج في الجامعة عام 2016، لكنه أحب الفيزياء منذ أن كان في الثانوية العامة وتفوق فيها.

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ويقول: "حينما التحقت بالصيدلة، لم يكن حلمي العمل كصيدلي بمفهومه التقليدي، ولذلك قلت لوالدي إنني أفضل الاعتماد على نفسي فعملت بائعًا في محل للهدايا".

قال كيرلس إنه "بدأ عام 2018 بتقديم شروحات للفيزياء لطلبة الثانوية العامة، فذاع صيته، وفي هذا الوقت كان قد باع سيارته من أجل الزواج بثمنها. فكان يذهب لمنازل الطلبة في المنيا عبر الدراجة". موضحًا أن "أغلب الحصص مجانية حبًّا في الفيزياء".

ثم جاءت كورونا عام 2020 وحدث الإغلاق في العالم كله، فبدأ كيرلس في"تقديم المحاضرات بشكل مجاني كامل عبر قناته على موقع يوتيوب والتي تحمل اسم الدكتور في الفيزياء وكذلك عبر منصات مواقع التواصل المختلفة". وفق ما قال.

وشدد على أن المحاضرات حققت مشاهدات مليونية وحصل على درع يوتيوب.

وعن المحاضرة التي انتشرت صورها، قال كيرلس: "مؤخرًا ناشدني الطلبة أن أقدم لهم المحاضرات بشكل مباشر ونتجمع في أحد الأماكن، فقمت بعشرات المحاضرات، والأسبوع الماضي قمت بإعلان تنظيم محاضرة في الصالة المغطاة بإستاد المنيا".

وأوضح أن المحاضرة استمرت لأكثر من 5 ساعات وكانت مخصصة لمراجعة منهج الفيزياء للصف الثالث الثانوي، وحضرها "آلاف الطلاب، وكانت مجانية تمامًا حيث لم يدفع الطالب إلا 20 جنيهًا مقابل مشروب وتصوير أوراق المراجعة"، مستطردًا: "أنا تحملت تكلفة تأجير صالة الإستاد ولوجسيتيات تنظيم المحاضرة".

وعن رد الفعل حول ما يقوم به قال دكتور الفيزياء: "كانت هناك فرحة عارمة بين الطلبة وتفاعل كبير ويقظة للشرح وهذا يجعلني أشعر بأن رسالتي تتحقق".

وشدد على أنه: "وجد كل الدعم من جانب الجميع" لأنه وفق تعبيره: "يقدم شيئًا لخدمة أبناء بلده ولا يعمل شيئًا للمتاجرة أو التكسب منه، حيث إنه رفض تدشين مركز للدروس الخصوصية".

وكشف أنه مؤخرًا، دشن تطبيقًا عبر الإنترنت لتقديم محاضرات الفيزياء "الاشتراك فيه بمقابل رمزي فقط للإنفاق على تشغيل التطبيق حتى لا يتوقف"، وكذلك قال إنه: "قدم محاضرات في القاهرة وسيتنقل بين المحافظات".