محافظات

زراعة الفيوم تنظم تدريبا على المكافحة المتكاملة لأهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستاتية

تنظم مديرية الزراعة بالفيوم دورة تدريبية متخصصة على المكافحة المتكاملة لأهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية المنتشرة فى الفيوم، حيث يقام التدريب بالتنسيق مع محطة البحوث الزراعية.

واستهدف التدريب المهندسين الزراعيين بالمحافظة.

محاور البرنامج التدريبي

وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن البرنامج التدريبي يشمل المكافحة المتكاملة لأمراض النخيل وأهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية المنتشرة بمحافظة الفيوم،  وتستمر فعاليات الدورة على مدار 4 أيام، في إطار دعم الكوادر الفنية والشبابية ونقل أحدث التوصيات العلمية والتطبيقية.

محاضرات اليوم الاول

ولفت إلي أن اليوم الأول من التدريب  شمل عددًا من المحاضرات العلمية المتخصصة، وقد حاضر  الدكتور محمد فوزي راشد، باحث متفرغ، عن المكافحة المتكاملة لأمراض النخيل، واستعرض أهم الأمراض التي تصيب أشجار النخيل وطرق تشخيصها، وأساليب الوقاية والمكافحة المختلفة بما يسهم في الحفاظ على الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.

كما شاركت الدكتورة ولاء ربيع عبد الغني، باحث أول بقسم بحوث أمراض الذرة والمحاصيل السكرية، بمحاضرة تناولت أهم أمراض بنجر السكر وطرق مكافحتها، مع عرض التوصيات الفنية الحديثة للحد من انتشار الأمراض وتقليل الخسائر الناتجة عنها.

وألقى الدكتور جمعة عرفات، باحث أول بقسم بحوث أمراض الزينة والنباتات الطبية والعطرية، محاضرة حول المكافحة المتكاملة لأمراض النباتات، وتطبيق منظومة المكافحة المتكاملة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة.

زراعة الفيوم تنظم ندوتين عن ترشيد استهلاك مياه الري واستخدام المخصبات الحيوية

زراعة الفيوم تنظم ندوة عن ترشيد استهلاك مياه الري

حضر اليوم الأول من التدريب طلاب كلية الزراعة، في إطار ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتأهيل الكوادر الشابة للمشاركة الفعالة في تطوير القطاع الزراعي.

