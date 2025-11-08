السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ترشيدا لاستخدام مياه الري، الفيوم تطلق حملة لتسوية الأراضي الزراعية بالليزر

تسوية الأراضي الزراعية،
تسوية الأراضي الزراعية، فيتو
18 حجم الخط

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إن مديرية الزراعة أطلقت اليوم السبت، حملة لتسوية الأراضي بالليزر بقرية دمشقين التابعة لمركز الفيوم، ضمن مشروع ترشيد استخدام مياه الري في الأنشطة الزراعية.

المساحة المستهدفة على مستوى الفيوم

 وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أن الحملة تستهدف تسوية 300 فدان على مستوى محافظة الفيوم  في إطار جهود الدولة لتطبيق نظم الري الحديثة وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.

أهمية التسوية بالليزر

يذكر تسوية الأراضي بالليزر من التقنيات الحديثة التي تساهم في ترشيد استهلاك مياه الري، وتحسين توزيع المياه داخل الحقول، كما تساعد على زيادة إنتاجية المحاصيل وجودتها، وتقليل تكاليف الخدمة الزراعية واستهلاك الطاقة.

زراعة الفيوم تنظم ندوة عن تحسين أساليب الري وترشيد استهلاك المياه

زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية عن قواقع المحاصيل الشتوية وطرق مقاومتها

كما تساهم هذه التقنية في الحد من تملح التربة وتحسين كفاءة استخدام الأسمدة، مما ينعكس إيجابًا على استدامة الإنتاج الزراعي وجودة الأراضي الزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم استهلاك الطاقة استهلاك المياه الأراضى الزراعية الانشطة الزراعية ترشيد استخدام مياه الري محافظة الفيوم

مواد متعلقة

إجراء 10 جراحات شرجية بالليزر في مستشفى إبشواي المركزي

مياه الفيوم: تشغيل خط 4 بوصة لحل مشكلة قرية الصعايدة نهائيا

مياه الفيوم: محطة الريان تستوفي متطلبات شهادة (TSM) الدولية

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

تحرير 169 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

محافظ الفيوم يناقش خطة تنمية السياحة البيئية لـ 1258 فدانا بوادي الريان

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

ضوابط التراجع عن الوصية في القانون

الأكثر قراءة

تدشين مبادرة "هنزور معبد الأقصر بالجلابية"، رد صعيدي على الإساءة للزي التراثي

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

لكشفه سر حلم والدته “سوزان”، علاء مبارك يوجه رسالة لـ فاروق حسني

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح مظاهر ذلك

"هلّا شققتَ عن قلبه" وخطورة الرشوة، الأوقاف تعلن مواضيع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية