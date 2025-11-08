ترشيدا لاستخدام مياه الري، الفيوم تطلق حملة لتسوية الأراضي الزراعية بالليزر

18 حجم الخط

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إن مديرية الزراعة أطلقت اليوم السبت، حملة لتسوية الأراضي بالليزر بقرية دمشقين التابعة لمركز الفيوم، ضمن مشروع ترشيد استخدام مياه الري في الأنشطة الزراعية.

المساحة المستهدفة على مستوى الفيوم

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أن الحملة تستهدف تسوية 300 فدان على مستوى محافظة الفيوم في إطار جهود الدولة لتطبيق نظم الري الحديثة وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.

أهمية التسوية بالليزر

يذكر تسوية الأراضي بالليزر من التقنيات الحديثة التي تساهم في ترشيد استهلاك مياه الري، وتحسين توزيع المياه داخل الحقول، كما تساعد على زيادة إنتاجية المحاصيل وجودتها، وتقليل تكاليف الخدمة الزراعية واستهلاك الطاقة.

كما تساهم هذه التقنية في الحد من تملح التربة وتحسين كفاءة استخدام الأسمدة، مما ينعكس إيجابًا على استدامة الإنتاج الزراعي وجودة الأراضي الزراعية.

