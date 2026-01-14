زراعة الفيوم تنظم ندوتين عن ترشيد استهلاك مياه الري واستخدام المخصبات الحيوية

18 حجم الخط

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم ندوتين إرشاديتين رقرية دمو التابعة لمركز الفيوم، تهدف إلى ترشيد استهلاك مياه الري في الأنشطة الزراعية، ودور الدولة في تطوير نظم الري، واستخدام المخصبات الحيوية والكمبوست.

محاور الندوتين والهدف منهما

وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، ان الندوة الأولى تناولت أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية، ودور الدولة في تطوير نظم الري الحديثة، وأهمية استخدام المخصبات الحيوية في تحسين خصوبة التربة وزيادة كفاءة استخدام المياه، وتناولت الندوة الثانية كيفية استخدام الكمبوست في الري، وتم شرح طرق إضافته المباشرة للتربة قبل الزراعة، أو تحويله إلى صورة سائلة لاستخدامه في الري، لما له من دور فعال في تحسين خواص التربة، وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية، وتحقيق الاستدامة الزراعية.

تعريف الكمبوست

ويعرف الكمبوست بأنه السماد العضوي المصنع، وهو ركن أساسي في الزراعة المستدامة والعضوية، وينتج عن تحويل المخلفات النباتية والحيوانية إلى مادة غنية بالمغذيات تشبه التربة الطبيعية في شكلها وقوامها، كتخمير بقايا المحاصيل وأوراق الشجر وقشور الخضراوات وروث الحيوانات.

​يساعد الكمبوست التربة الرملية على التماسك، ويفكك التربة الطينية الثقيلة فيحسن ويقلل من فقدان المياه بالتبخر أو التسرب، ما يوفر من 30 الي 50% من مياه الري، ما يساعد في معادلة درجة حموضة التربة، وامتصاص العناصر الغذائية يكون أسهل، وبفضل تحسين تماسك التربة، يقلل الكمبوست من تعرض الأرض للانجراف بفعل الرياح أو الأمطار.

