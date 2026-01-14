الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

زراعة الفيوم تنظم ندوتين عن ترشيد استهلاك مياه الري واستخدام المخصبات الحيوية

زراعة الفيوم تنظم
زراعة الفيوم تنظم ندوتين عن ترشيد استهلاك مياه الري
18 حجم الخط

 نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم ندوتين إرشاديتين رقرية دمو التابعة لمركز الفيوم، تهدف إلى ترشيد استهلاك مياه الري في الأنشطة الزراعية، ودور الدولة في تطوير نظم الري، واستخدام المخصبات الحيوية والكمبوست.

محاور الندوتين والهدف منهما

وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، ان الندوة الأولى تناولت أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية، ودور الدولة في تطوير نظم الري الحديثة، وأهمية استخدام المخصبات الحيوية في تحسين خصوبة التربة وزيادة كفاءة استخدام المياه، وتناولت الندوة الثانية كيفية استخدام الكمبوست في الري، وتم شرح طرق إضافته المباشرة للتربة قبل الزراعة، أو تحويله إلى صورة سائلة لاستخدامه في الري، لما له من دور فعال في تحسين خواص التربة، وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية، وتحقيق الاستدامة الزراعية.

تعريف الكمبوست

ويعرف الكمبوست بأنه السماد العضوي المصنع، وهو ركن أساسي في الزراعة المستدامة والعضوية، وينتج عن تحويل المخلفات النباتية والحيوانية إلى مادة غنية بالمغذيات تشبه التربة الطبيعية في شكلها وقوامها، كتخمير بقايا المحاصيل وأوراق الشجر وقشور الخضراوات وروث الحيوانات.

زراعة الفيوم تنظم ندوة عن ترشيد استهلاك مياه الري

زراعة الفيوم تشن حملة على محال بيع المبيدات الزراعية والمخصبات

​يساعد الكمبوست التربة الرملية على التماسك، ويفكك التربة الطينية الثقيلة فيحسن ويقلل من فقدان المياه بالتبخر أو التسرب، ما يوفر من 30 الي 50% من مياه الري، ما يساعد في معادلة درجة حموضة التربة، وامتصاص  العناصر الغذائية يكون  أسهل، وبفضل تحسين تماسك التربة، يقلل الكمبوست من تعرض الأرض للانجراف بفعل الرياح أو الأمطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم استخدام المياه الاستدامة الزراعية الانشطة الزراعية الحفاظ على الموارد الزراعة المستدامة ترشيد استهلاك مياه الرى محافظة الفيوم مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم

مواد متعلقة

نادر نور الدين لـ فيتو: الفلاح لا يشعر بوجود سياسات زراعية.. المنظومة تدار بلا «مايسترو».. ارتفاع أسعار المدخلات.. تقلبات حادة يتحملها المزارعون الصغار.. والأمن الزراعي في خطر

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025.. يشهد اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية.. يؤكد دعم مصر للبنان.. ويستقبل الوزير الأول للجزائر

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

رئيس جامعة القاهرة لـ"فيتو": لا مساس بمجانية التعليم.. ونعتزم إنشاء 3 أفرع دولية بالسعودية والإمارات وقطر.. "عبد الصادق": نسعى لإقامة جامعة خاصة على أرض 6 أكتوبر.. ولدينا 33 ألف طالب وافد

أصيب 3 أشخاص، انتظام المرور على طريق وادي الريان بعد إزالة آثار حادث

ترشيدا لاستخدام مياه الري، الفيوم تطلق حملة لتسوية الأراضي الزراعية بالليزر

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

هيئة الاستعلامات: إجماع دولي على دور الرئيس السيسى التاريخي في إنجاح قمة شرم الشيخ
ads

الأكثر قراءة

دفاع منتخب مصر يواصل الصمود أمام هجوم السنغال بعد 75 دقيقة

شوط أول سلبي بين مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا (صور)

أمم أفريقيا، استمرار التعادل السلبي بين مصر والسنغال بعد مرور 30 دقيقة

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

أمم أفريقيا، ساديو ماني يتقدم بالهدف الأول لمنتخب السنغال في شباك مصر

بلومبرج: كبرى شركات الحديد في مصر ترفع أسعارها بداية من غد الخميس

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

منتخب مصر يخسر أمام السنغال بهدف ماني في نصف نهائي أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء 14-1-2026

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل أوقات الدعاء في ليلة الإسراء والمعراج

أمين الفتوى يوضح الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

ما حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية