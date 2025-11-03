زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية عن قواقع المحاصيل الشتوية وطرق مقاومتها

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم: إن فريق الإرشادي البحثي بمحافظة الفيوم نظم ندوة إرشادية بقرية عزبة علي صالح التابعة لمركز أبشواي، حول أهم أنواع القواقع التي تصيب المحاصيل الشتوية.

أبرز أنواع القواقع المنتشرة في الأراضي الزراعية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم أن الندوة استعرضت أبرز أنواع القواقع المنتشرة في الأراضي الزراعية، ومنها قوقع الحدائق البني وقوقع البرسيم الرمادي، والتي تتغذى على الأوراق والسيقان الغضة مسببة تمزق وتشوه النباتات، وانخفاض الإنتاجية، كما تناولت الندوة طرق المقاومة والعلاج للقواقع.

تنوع القواقع يهدد المحاصيل الشتوية

يذكر أن قوقع الحدائق البني، من القواقع ذات الصدفة القوية الحلزونية البارزة، آفة رئيسية لا تقتصر أضرارها على الحدائق فقط، بل تمتد لتشمل مزارع الخضروات وأشجار الفاكهة، ورغم أن هذا القوقع يقضي غالبًا فترة بياته الشتوي مختبئًا تحت الحشائش أو ملتصقًا بالأشجار، إلا أنه ينشط مع حلول الشتاء، وقد يظهر ضرره على البادرات والأوراق في فترات الدفء الرطبة خلال الشتاء، ويُسبب في تلف الأوراق والقمم النامية والثمار الناضجة.

قوقع البرسيم الزجاجي

​ وتتزايد المخاوف بين المزارعين مع بدء موسم الزراعات الشتوية بسبب انتشار مجموعة من القواقع الأرضية التي تُشكل آفة خطيرة تهدد العديد من المحاصيل الاستراتيجية والخضر، وعلى رأسها القمح والبرسيم والخس والكرنب.

وأخطرها هو قوقع البرسيم الزجاجي، ويطلق عليه أحيانا القوقعة البني، وهو من أكثر الأنواع شيوعًا وانتشارًا في البيئة الزراعية المصرية، ويهاجم بكثافة حقول القمح والبرسيم، ويتميز بلونه الأبيض، وينشط بشكل خاص مع بداية موسم الخريف ويستمر حتى نهاية الربيع.

​كما تعاني الزراعات المصرية في موسم الشتاء من أنواع أخرى من القواقع لكنها أقل ضررا، ومنها قوقع الرمال الصغير، وينشط في فصلي الربيع والخريف، والقوقع المكروني، من القواقع البر مائية متوسط الحجم يهاجم حقول البرسيم والخضروات والخس طوال العام، وتشتد هجماته في فصل الشتاء.

