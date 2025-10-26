الفيوم تنظم معرضا لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية بنادي هليوبوليس

أقامت محافظة الفيوم، معرضًا للحرف اليدوية والصناعات التراثية بنادي هليوبوليس فرع الشروق في إطار خطة المحافظة للترويج السياحي وتنظيم سلسلة من معارض الحرف اليدوية والصناعات التراثية التي تشتهر بها محافظة الفيوم.

محتويات معرض الخريف اليدوية

وضم المعرض مجموعة كبيرة من المنتجات التي تتميز بها المحافظة، مثل السجاد اليدوي، والخوص، والخزف، ومنتجات النخيل، والفخار البلدي، والمشغولات النحاسية والفضية، وصناعات البلح، وعدد من المشغولات اليدوية والتراثية الأخرى، وصاحب المعرض لقاءات تعريفية للزائرين بأبرز الحرف اليدوية التي تشتهر بها المحافظة، وأشهر القرى المنتجة لها، ودور الحرف في إحياء التراث الثقافي للفيوم.

كما تم توزيع مطويات تعريفية عن أهم المعالم والأنشطة السياحية، وعرض أفلام ترويجية عن الفيوم، كما تم تسليم النادي أسطوانة مدمجة بها أفلام ترويجية عن محافظة الفيوم، لعرضها بصفة دورية ومستمرة بشاشاته.

ويعتبر معرض الحرف اليدوية والتراثية استمرارًا لسلسلة المعارض التي أطلقتها المحافظة في عدد من الأندية الكبرى، بهدف التعريف بالمقومات السياحية والأثرية بالفيوم، والترويج لحركة السياحة الداخلية إليها.

