جامعتا الفيوم ومصر الصينية تنظمان قافلة تنموية شاملة لأهالي قرية العجميين

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، ان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، نظم قافلة تنموية شاملة" طبية ـ بيطرية – ندوات توعية" بقرية العجميين التابعة لمركز ابشواي، بالتعاون مع الجامعة المصرية الصينية، وكلية الزراعة بجامعة الفيوم، ومديرية الطب البيطري، ونقابة الأطباء البيطريين بالفيوم.

علاج بالإبر الصينية

واضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، أنه تم توقيع الكشف وتقديم العلاج الطبيعي باستخدام الإبر الصينية الي 85 حالة، وذلك لأول مرة بمحافظة الفيوم، بدعم الأطباء بالجامعة المصرية الصينية، كما عقدت القافلة ندوات توعوية زراعية، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة بجامعة الفيوم، استهدفت صغار المزارعين لتعريفهم بأحدث الطرق والأساليب العلمية الحديثة في زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة.

الخدمات البيطرية بالقافلة

وتابع نائب رئيس جامعة الفيوم ، أنه تم الكشف وتقديم العلاج الي 2632 حالة من الماشية والأغنام والخيول والدواجن بالمجان، بهدف الحفاظ على صحة الحيوان وتحسين الإنتاج الحيواني بقرية العجميين والقرى المجاورة لها، وشملت الحالات، تجريع 700 حالة، وعلاج 854 حالة باطنية تضمنت أمراضًا مثل التسمم وأمراض الجهازين التنفسي والهضمي، و16 حالة خيول، وإجراء 124 حالة سونار، ومعالجة 123 حالة تناسلية، و790 حالة دواجن تم التعامل معها للأمراض المؤثرة على الإنتاج الداجني بالقرية، كما تم تقديم النصائح البيطرية للمربين حول أهمية الوقاية والعناية الصحية المستمرة.

وأكد نائب رئيس جامعة الفيوم ، أن استمرار تنظيم القوافل التنموية الشاملة أحد أهم ادوار الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم.

