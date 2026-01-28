غضب الطبيعة، مصرع 38 شخصا في العاصفة الثلجية بالولايات المتحدة (فيديو وصور)
العاصفة الشتوية في أمريكا، لقي 38 شخصًا على الأقل مصرعهم في 14 ولاية حتى يوم الثلاثاء جراء عاصفة شتوية قوية تجتاح معظم أنحاء وسط الولايات المتحدة وشرقها.
وتركت العاصفة المنطقة تحت وطأة الثلوج والجليد ودرجات الحرارة المنخفضة إلى ما دون الصفر مئوية، على ما نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين.
وبدأت العاصفة في التشكل يوم الجمعة وأدت إلى هطول الثلوج على منطقة واسعة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأعاقت الثلوج حركة المرور على الطرقات وأدت إلى إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع قبل أن تنحسر أمس الاثنين مخلفة بردا قارسا من المتوقع أن يستمر.
وبحلول يوم الثلاثاء، تحشد المدن فرق الاستجابة لحالات الطوارئ والموارد لضمان سلامة السكان، لا سيما المشردون، حتى مع انقطاع الكهرباء عن أكثر من 550 ألف منزل وشركة في أنحاء البلاد.
وقال زهران ممداني رئيس بلدية مدينة نيويورك في مؤتمر صحفي، إن 10 من ضحايا العاصفة لاقوا حتفهم في المدينة حيث هبطت درجات الحرارة إلى أدنى مستوى منذ 8 سنوات.
وتراوحت أسباب الوفيات المرتبطة بالعاصفة بين انخفاض درجة حرارة الجسم والتعرض لحوادث القلب في أثناء إزالة الثلوج.
ولا يزال ما يقرب من 200 مليون أمريكي يخضعون لتحذيرات حتى الأول من شهر فبراير المُقبل.
