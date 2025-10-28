زراعة الفيوم تعقد ندوة حول مخاطر استخدام العبوات البلاستيك في حفظ الطعام

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
محافظات

 نظمت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، ندوة توعوية بقرية سنرو القبلية، التابعة لمركز أبشواي، عن أضرار استخدام العبوات والأواني البلاستيك في حفظ الغذاء وأثرها على صحة الإنسان، والبدائل الصحية لها، حاضر فيها الدكتور طارق كمال، باحث تكنولوجيا التغذية بمركز البحوث الزراعية.

أهداف الندوة

وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم: إن الندوة تهدف إلى توعية السيدات بخطورة استخدام العبوات البلاستيكية غير الآمنة، وطرق اختيار الأواني والعبوات الصحية في إعداد وحفظ الطعام، بما يسهم في الحفاظ على صحة الأسرة وجودة الغذاء.

مخاطر استخدام العبوات البلاستيك والبدائل الآمنة

وتابع وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، أنه من الشائع استخدام العبوات البلاستيكية في حفظ وتداول الاغذية، لكنها تحمل العديد من المخاطر الصحية والبيئية،  لأن تعرض البلاستيك لارتفاع درجة الحرارة أو أشعة الشمس، يجعل البلاستيك يطلق بعض المواد الكيماوية الضارة ومنها "البيسفينول ـ الفثالات"، فتنتقل إلى الطعام أو الشراب، وتسبب أضرارًا للجهاز الهرموني والجهاز المناعي، وقد تزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة،  كما أن التخلص غير الآمن للعبوات البلاستيك يؤدي إلى تلوث البيئة، لأنها تحتاج مئات السنين لتتحلل، كما أنها تسبب في أذى الكائنات الحية في البحار وعلى الأرض.

زراعة الفيوم تنظم تدريبا على ترشيد استهلاك مياه الري للمزارعين وروابط المياه

زراعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن مخاطر الزواج المبكر

ولفت إلى أن استخدام العبوات الزجاجية أو المعدنية القابلة لإعادة الاستخدام، وعبوات الورق المقوى أو الأكياس القماشية، أكثر أمانًا على الصحة وصديقة للبيئة، ويسهم في تقليل التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية.

الجريدة الرسمية