زراعة الفيوم تنظم ندوة عن تحسين أساليب الري وترشيد استهلاك المياه

نظمت مديرية الزراعة بالفيوم، ندوة إرشادية بالإدارة الزراعية بمركز الفيوم، حول تحسين الري وتطهير المساقي وأثره في ترشيد استهلاك المياه، وتهدف الندوة إلى مواجهة العجز المائي.

محاور تناولتها الندوة

وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن الندوة تناولت عدة محاور رئيسية شملت، السياسة المائية فى مصر لمواجهة تحديات العجز المائي، ودور الدولة في تطوير نظم الري، وترشيد الاستهلاك المائي للمحاصيل، الكمبوست ودوره في تحسين خواص التربة الكيميائية والفيزيائية، وآلية تصنيعه ودوره الفعّال في رفع خصوبة الأراضي، المخصبات الحيوية وأهميتها في تقليل استخدام الأسمدة الكيماوية وتوفير بدائل آمنة وفعّالة.

يذكر أن الكمبوست نوع من أنواع السماد العضوي الطبيعي غني بالمغذيات، وينتج عن تحلل المخلفات النباتية والحيوانية، بفعل الكائنات الدقيقة، ويؤدي الي تحسين خصوبة التربة، وقدرتها على الاحتفاظ بالماء، ما يدعم نمو النباتات بشكل صحي ومستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.