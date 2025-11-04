الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
زراعة الفيوم تنظم ندوة عن تحسين أساليب الري وترشيد استهلاك المياه

المشاركون في الندوة، فيتو

نظمت مديرية الزراعة بالفيوم، ندوة إرشادية بالإدارة الزراعية بمركز الفيوم، حول تحسين الري وتطهير المساقي وأثره في ترشيد استهلاك المياه،  وتهدف الندوة إلى مواجهة العجز المائي.

محاور تناولتها الندوة

وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن الندوة تناولت عدة محاور رئيسية شملت، السياسة المائية فى مصر لمواجهة تحديات العجز المائي، ودور الدولة في تطوير نظم الري، وترشيد الاستهلاك المائي للمحاصيل، الكمبوست ودوره في تحسين خواص التربة الكيميائية والفيزيائية، وآلية تصنيعه ودوره الفعّال في رفع خصوبة الأراضي، المخصبات الحيوية وأهميتها في تقليل استخدام الأسمدة الكيماوية وتوفير بدائل آمنة وفعّالة.

زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية عن قواقع المحاصيل الشتوية وطرق مقاومتها

زراعة الفيوم تعقد ندوة حول مخاطر استخدام العبوات البلاستيك في حفظ الطعام

يذكر أن الكمبوست نوع من أنواع السماد العضوي الطبيعي غني بالمغذيات، وينتج عن تحلل المخلفات النباتية والحيوانية، بفعل الكائنات الدقيقة، ويؤدي الي تحسين خصوبة التربة، وقدرتها على الاحتفاظ بالماء، ما يدعم نمو النباتات بشكل صحي ومستدام.

