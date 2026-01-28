الأربعاء 28 يناير 2026
أخبار مصر

محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)

محافظ القاهرة، فيتو
أصدر الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، قرار نتائج لجان الحصر الخاصة بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

 

الجريدة الرسمية تنشر قرار تقسيم مناطق الإيجار القديم في محافظات القاهرة ومطروح والوادي الجديد والغربية

الإيجار القديم، فئات يحق لها الاستمرار في الوحدة بعد تطبيق القانون الجديد

وجاءت نسبة المناطق المتميزة بالقاهرة 18%، ونسبة المناطق المتوسطة 31%، ونسبة المناطق الاقتصادية 37%، بينما كانت المناطق غير الخاضعة لقانون الايجار القديم 14%.

وشملت الأحياء الراقية كافة الفئات "اقتصادية، متميزة، متوسطة".

وجاءت نتائج الحصر بأحياء القاهرة كالآتي: 


يذكر أن القانون رقم 164 لسنة 2025، نص على زيادة قيمة الأجرة وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات لغرض السكنى و5 سنوات لغرض التجارى، على أن تكون الزيادة خلال السبع سنوات للسكنى من خلال تقسيم المناطق إلى “ متميزة، متوسطة، اقتصادية”، على أن تكون زيادة قيمة الأجرة فى المناطق المتميزة 20 ضعف الأجرة الحالية بحد أدنى ألف جنيها، وتكون زيادة قيمة الأجرة بالمناطق المتوسطة 10 أضعاف قيمة الأجرة الحالية بحد أدنى 400 جنيه، وأخيرًا المناطق الاقتصادية تكون زيادة قيمة الأجرة 10 أضعاف الأجرة الخالية بحد أدنى 250 جنيهًا  مع زيادة سنوية 15 ٪.

