الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

زراعة الفيوم تشن حملة على محال بيع المبيدات الزراعية والمخصبات

حملة علي محلات بيع
حملة علي محلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية، فيتو
18 حجم الخط

شنت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، حملة تفتيش موسعة على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمركزي طامية وسنورس، لمنع تداول أي مبيدات أو مخصبات غير مسجلة لدي وزارة الزراعة، وشارك في الحملة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، الإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

نتائج الحملة علي محال المبيدات الزراعية والمخصبات

وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، أن الحملة تابعت محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمراكزي طامية وسنورس،  للتأكد من مصادر المنتجات، وبيان ما إذا كانت مسجلة بوزارة الزراعة من عدمه، ومتابعة مدى توافر المبيدات المصرح بها في الجمعيات الزراعية بالقرى، وقد حررت الحملة ٣ محاضر  لمحلات تتداول مبيدات ومخصبات غير مصرح بها، وتم إحالة المخالفات الي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم التنبيه على أصحاب المحلات بعدم الاتجار في أي مبيدات أو أسمدة أو مخصبات زراعية غير مسجلة أو غير مصرح بتداولها، مع التشديد على سرعة الانتهاء من إجراءات استخراج وتجديد التراخيص.

اضرار استخدام مبيدات ومخصبات غير مسجلة

​وأكد المتخصصون في علوم الزراعة. أن المبيدات والمخصبات في المصرح باستخدامها قد تؤدي الي قتل الكائنات الحية الدقيقة النافعة في التربة، ما يقلل من خصوبتها بعد فترة من الزمن، وقد تؤدي الي  حرق اوراق وجذور المزروعات، وغالبا ما يظهر سلالات من الآفات  مقاومة لهذه النوعية من المبيدات خاصة لأن المواد الفعالة بها غير منضبطة، كما أن هذه المنتجات تستخدم كيماويات غير مصرح بها ما قد يتسبب في  تلوث المياه الجوفية نتيجة تسريبها مع باقي مياه الري.

زراعة الفيوم تجهز حقلين إرشاديين لمحصول القمح للموسم الجديد

زراعة الفيوم تنظم ندوة عن طرق الوقاية من أمراض الشتاء باستخدام الأعشاب

كما يتسبب استخدام مبيدات غير مصرح لاستخدامها الي القضاء علي الأعداء الطبيعيين للآفات، ما يؤدي إلي تكاثر الآفات بشكل يضر المحاصيل الزراعية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الخدمات الزراعية والمتابعة الزراعة واستصلاح الاراضي الكائنات الحية الدقيقة المخصبات الزراعية المياه الجوفيه قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة محال المبيدات الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

مواد متعلقة

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

الآداب والضوابط الشرعية لتنظيم المعاملات بين الناس

"دلهمو الغرقانة" حكايات إنسانية من قرية منسية تقاوم الاختفاء.. محنة عم محروس الذي ابتلع بيته الفيضان.. ومأساة فادية التي غرقت فرحة ابنتها في الماء.. وأحمد قضى ليلة العمر في مستنقع

تأجيل محاكمة الراقصة ليندا في قضية الفيديوهات المخلة

الراقصة ليندا مارتينو تصل للمحكمة الاقتصادية لمحاكمتها بتهمة نشر مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية

اليوم، أولى جلسات محاكمة الراقصة ليندا بتهمة نشر فيديوهات خادشة

زاد العقول والقلوب!

حديث العقل والروح، شيرين حلمي يفسر كيف قادت قصة آدم إلى فهم طبيعة الإنسان وضعفه (فيديو)

الأكثر قراءة

أمم افريقيا 2025، الكونغو الديمقراطية تتقدم 2-0 أمام بوتسوانا في الشوط الأول

آرسنال يتعادل سلبيًا أمام أستون فيلا بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي

كأس الأمم الأفريقية، نيجيريا تتقدم على أوغندا بهدف في الشوط الأول

تعادل تشيلسي وبورنموث 2/2 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع وولفرهامبتون 1-1 في الشوط الأول

المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر و6 آخرين في قضية جماعة إرهابية والمشدد10سنوات لـ 3متهمين

أمم أفريقيا، الكونغو الديمقراطية تقسو على بوتسوانا بثلاثية نظيفة وتتأهل لثمن النهائي

السنغال تفوز على بنين بثلاثية ويصعدان إلى دور الـ16 في أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العقرب في منام الرجل وعلاقتها بالتغلب على الأزمات

دعاء بداية العام الميلادي وحكم الدعاء في رأس السنة

هل تبطل الصلاة بسبب خطأ في تشكيل القرآن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads