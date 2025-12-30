زراعة الفيوم تشن حملة على محال بيع المبيدات الزراعية والمخصبات

18 حجم الخط

شنت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، حملة تفتيش موسعة على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمركزي طامية وسنورس، لمنع تداول أي مبيدات أو مخصبات غير مسجلة لدي وزارة الزراعة، وشارك في الحملة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، الإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

نتائج الحملة علي محال المبيدات الزراعية والمخصبات

وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، أن الحملة تابعت محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمراكزي طامية وسنورس، للتأكد من مصادر المنتجات، وبيان ما إذا كانت مسجلة بوزارة الزراعة من عدمه، ومتابعة مدى توافر المبيدات المصرح بها في الجمعيات الزراعية بالقرى، وقد حررت الحملة ٣ محاضر لمحلات تتداول مبيدات ومخصبات غير مصرح بها، وتم إحالة المخالفات الي الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم التنبيه على أصحاب المحلات بعدم الاتجار في أي مبيدات أو أسمدة أو مخصبات زراعية غير مسجلة أو غير مصرح بتداولها، مع التشديد على سرعة الانتهاء من إجراءات استخراج وتجديد التراخيص.

اضرار استخدام مبيدات ومخصبات غير مسجلة

​وأكد المتخصصون في علوم الزراعة. أن المبيدات والمخصبات في المصرح باستخدامها قد تؤدي الي قتل الكائنات الحية الدقيقة النافعة في التربة، ما يقلل من خصوبتها بعد فترة من الزمن، وقد تؤدي الي حرق اوراق وجذور المزروعات، وغالبا ما يظهر سلالات من الآفات مقاومة لهذه النوعية من المبيدات خاصة لأن المواد الفعالة بها غير منضبطة، كما أن هذه المنتجات تستخدم كيماويات غير مصرح بها ما قد يتسبب في تلوث المياه الجوفية نتيجة تسريبها مع باقي مياه الري.

كما يتسبب استخدام مبيدات غير مصرح لاستخدامها الي القضاء علي الأعداء الطبيعيين للآفات، ما يؤدي إلي تكاثر الآفات بشكل يضر المحاصيل الزراعية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.