الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
محافظات

زراعة الفيوم تجهز حقلين إرشاديين لمحصول القمح للموسم الجديد

حقل ارشادي، فيتو
حقل ارشادي، فيتو
قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إن  الإدارة المركزية للأراضي والمياة والبيئة، جهزت  حقلين إرشادين لمحصول القمح  2026/2025، بهدف تقديم الدعم الفني والمادي للمزارعين بشكل مباشر.

اهداف تجهيز الحقول الارشادية لمحصول القمح

واضاف وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، أن تحهيز حقلين ارشاديين لمحصول القمح يساعد علي زيادة الإنتاجية كما ونوعا، ويحافظ  على خصوبة التربة الزراعية من التدهور، ويحث المزارعين علي ترشيد إستهلاك مياه الري، خاصة أن محافظة الفيوم تعاني في نهايات الترع والمستقي من نقص في مياه الري، وتعمل المحافظة علي تبطين الترع والمستقي لتصل المياه الي النهاية بشكل يساعد المزارعين علي استغلال كل شبر في أراضيهم.

معاهد البحوث المشاركة في تجهيز الحقلين الإرشاديين

واشار إلي أن معهد بحوث المحاصيل الحقلية ( قسم القمح )، وزع التقاوي على المزارعين أصحاب الحقلين بدون مقابل، والهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، أجرت تحليل للتربة، وصرفت المخصبات الحيوية للمزارع بدون مقابل. 

ونوه الى ان معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة ( قسم تغذية النبات)، قدم البرنامج المناسب لتسميد المحصول للحفاظ على الأراضي الزراعية من التدهور نتيجة إستخدام الأسمدة الكيماوية، والمعمل المركزي للحشائش قدم الدعم الفني لمقاومة الحشائش، ومعهد بحوث وقاية النبات، قدم الدعم الفني لمقاومة الآفات الحشرية،.  معهد بحوث أمراض النبات، قدم  الدعم الفني لمقاومة الأمراض.

زراعة الفيوم تنظم ندوة عن طرق الوقاية من أمراض الشتاء باستخدام الأعشاب

زراعة الفيوم تتابع الحقول الإرشادية وزراعات القمح على مصاطب

ولفت الى انه قد اشرف علي تخصيص الحقلين إدارة الأراضى والمياه والبيئة بمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم.

