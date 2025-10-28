الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
ربط المزارع بالسوق أبرز التوصيات، تفاصيل مؤتمر الزراعة التعاقدية الأول بالفيوم

ندوة مديرية الزراعة
ندوة مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم

نظمت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، المؤتمر الأول للزراعات التعاقدية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، اليوم الثلاثاء، لبحث آليات تنفيذ منظومة الزراعة التعاقدية وتوسيع نطاقها بما يضمن تسويقًا آمنًا ومستدامًا للمحاصيل الإستراتيجية.

أهمية الزراعة التعاقدية للمزارع والدولة

وقتل الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم،  أن الزراعة التعاقدية تمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بربط المزارع بالسوق من خلال عقود تضمن له عائدًا مجزيًا قبل الزراعة، ما يشجع على التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية " القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس".

تكامل القطاعات الزراعية في تطبيق المنظومة

 واضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم،  ان المؤتمر ناقش أهمية التكامل بين قطاعات الزراعة والإرشاد والتمويل والتصنيع الزراعي لتطبيق المنظومة بشكل فعّال، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين المزارعين والجهات المتعاقدة، بما يحقق العدالة التسويقية والاستقرار الإنتاجي.

 

زراعة الفيوم تنظم تدريبا على ترشيد استهلاك مياه الري للمزارعين وروابط المياه

زراعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن مخاطر الزواج المبكر

وقد أوصى المؤتمر بضرورة تكثيف الندوات الإرشادية للتوعية بفوائد الزراعة التعاقدية، وتيسير إجراءات التعاقد للمزارعين في جميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تطوير منظومة الزراعة الحديثة والمستدامة.

