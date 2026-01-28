أجندة فعاليات اليوم السابع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ57

18 حجم الخط

تستمر فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026، وسط إقبال جماهيري لافت ومشاركة دولية واسعة، مؤكدة مكانة المعرض كأبرز حدث ثقافي في المنطقة العربية.

فعاليات معرض الكتاب 2026

وتحت شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونا"، ويواصل المعرض أنشطته في يومه السابع الموافق الأربعاء الموافق 28 يناير.

القاعة الرئيسية (بلازا 1)

تبدأ فعاليات القاعة الرئيسية في تمام الساعة الـ12 بندوة حول "الرؤية المتحفية للمتحف المصري الكبير"، بمشاركة الدكتور خالد حسن والدكتور طارق توفيق، وإدارة الإعلامية هبة أبو العزايم.

وفي الساعة ال2، تقام ندوة بعنوان "النقد الأدبي في مواجهة عالم نجيب محفوظ"، بمشاركة نخبة من النقاد العرب وهم: الدكتور حسين حمودة، الدكتور عبد الله إبراهيم من العراق، الدكتور نبيل حداد من لبنان، والدكتور نزار شقرون من تونس.

أما في الساعة الـ4، فتناقش قضايا معاصرة حول "مجموعة دول البريكس.. رؤى جديدة لعالم متغير" بمشاركة الدكتور أشرف العربي، الدكتور عبد المنعم سعيد، الدكتور مدحت نافع، والدكتورة نهال المغربل.

ويختتم اليوم بـ "اللقاء الفكري" في ال7، حيث يستضيف الإعلامي أحمد المسلماني في حوار حول "الثقافة والسياسة في زمن اللا يقين.. مآلات القرن 21".

القاعة الدولية (بلازا 2)

تستضيف القاعة الدولية في ال12 الكاتبة الفرنسية صوفي إيناف للحديث عن "الرواية البوليسية المعاصرة" بإدارة مريم سيدهم.

وفي الساعة ال2، يحتفي المعرض بضيف الشرف من خلال ندوة "المنظورات الاستراتيجية وأولويات السياسة الخارجية.. رومانيا ومصر في 120 عاما".

تليها في ال3:30، ندوة حول كتاب "في قلبي قارة.. عشرون شاعرة وشاعرا أفرو-أمريكيا" بترجمة الدكتورة سارة حامد حواس، وبمشاركة مصطفى عبادة.

وفي ال6، تناقش رواية "ثمرة طه إلياس" للكاتب عبد الرحيم كمال، بمشاركة ضحى عاصي والدكتور يسري عبد الله.

كاتب وكتاب (بلازا 1)

يشهد هذا الركن في ال12 مناقشة كتاب "ملء العين.. المرأة عبر العصور في تاريخ الفن التشكيلي" للكاتبة رشا عدلي، بمناقشة الدكتور ناصر مجدي وئام أبو شادي.

وفي ال2، تعقد ندوة "إطلالة على عالم عبد الرزاق فرنح ورواية ما بعد الاستعمار" بمشاركة الدكتور صبري حافظ، والدكتور سمير مندي، والدكتور سيد ضيف الله

وفي ال4، يناقش الدكتور أحمد زايد كتابه "الأخلاق" بمشاركة الدكتور حسن حماد، الدكتور عبد الله شلبي، والدكتور محمد السيد.

وتختتم الفعاليات في الـ6 بمناقشة كتاب "أثر يسطر تاريخ بشر" للمؤلف بسام الشماع، بمشاركة الدكتورة حنان عبيد والدكتورة غادة أبو المجد.

الصالون الثقافي (بلازا 2)

يستهل الصالون نشاطه في ال12، بندوة "الأهرام وقضايا المرأة" بمشاركة الدكتور أماني الطويل، أمينة شفيق، سوسن عز العرب، سيلفيا النقادي، مصطفى سامي، ويسرا الشرقاوي.

وفي ال2، تعقد ندوة "أصوات جديدة في العالم العربي" ضمن مبادرة جيل يكتب العالم، بمشاركة شيماء غنيم، عبد الله الحسيني من الكويت، محمد جبعيتي من الأردن، ووائل الحفظي من السعودية.

كما يحتفى بمئوية الفنان سيف وانلي في ال4 بمشاركة ماريا سيدهم والدكتور مصطفى عيسى والدكتور وليد قانوش.

وفي ال6، تقام احتفالية بمئوية الشيخ محمود علي البنا بعنوان "مائة عام من الأثر.. المدرسة البناوية"، بمشاركة حسام صقر، اللواء شفيق البنا، الشيخ العزب سالم، والإعلامي عمر بطيشة.

مؤتمر أحمد لطفي السيد (بلازا 1)

يخصص قاعة المؤتمرات يوما كاملا للاحتفاء بالمفكر أحمد لطفي السيد بالتعاون مع جامعة القاهرة.

ويبدأ الافتتاح في ال2 بكلمات لرئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ورئيس الجامعة ورئيس المؤتمر الدكتور عبد الله التطاوي.

وتتناول الجلسة الأولى "أحمد لطفي السيد في جامعة القاهرة والمؤسسات العلمية الكبرى" برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، وتليها الجلسة الثانية في ال4 حول "أحمد لطفي السيد مفكرا وسياسيا" برئاسة الدكتور محمود السعيد.

وتختتم في ال6 بالجلسة الثالثة حول "مشروعه الثقافي" برئاسة الدكتور معتز خورشيد، قبل إعلان جائزة جامعة القاهرة في وقائع الختام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.