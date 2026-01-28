الأربعاء 28 يناير 2026
رياضة

وضع سيناريو ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)

إكرامي الشحات حارس
إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، فيتو
وجه إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق ووالد زوجة رمضان صبحي لاعب بيراميدز، الشكر إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمستشار محمد عثمان، ومجلس إدارة النادي الأهلي، على دعمهما للاعب عقب انتهاء أزمة حبسه في قضية التزوير الخاصة بدخول أحد الأشخاص بدلًا منه لأداء الامتحان بأحد المعاهد الخاصة.


وقال إكرامي الشحات، خلال تصريحاته لبرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة MBC مصر: "أن هناك تواصلًا مستمرًّا بينه وبين محمود الخطيب بشأن قضية المنشطات، مشيرًا إلى أن الخطيب كلّف المستشار عبد الله شحاتة بمتابعة القضية بالتنسيق مع هاني زهران، محامي رمضان صبحي في قضية المنشطات، بالإضافة إلى المكتب السويسري المختص بمتابعة هذا الملف".

 إن الشارع المصري أبدى قدرًا كبيرًا من المساندة والتعاطف مع رمضان صبحي، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع حجم الحب والدعاء الذي تلقاه اللاعب من الجماهير، موجَّهًا الشكر لأشرف عبد العزيز محامي اللاعب على جهوده الكبيرة في القضية.

 

وأكد أنه لم يحدث أي تواصل بينه وبين محمود الخطيب بعد صدور الحكم في قضية رمضان صبحي، مشيرًا إلى أنه قبل الجلسة بيومين تم الاتفاق بينهما على سيناريو معين، وتم تنفيذه كما جرى الاتفاق عليه.

واختتم حديثه بتأكيد رغبته في لقاء الخطيب، إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك في الفترة الأخيرة.

اكرامي الشحات رمضان صبحي محمود الخطيب قضية التزوير برنامج اللعيب
الجريدة الرسمية