محافظات
محافظات

زراعة الفيوم تنظم ندوة عن ترشيد استهلاك مياه الري

ندوة عن ترشيد استهلاك
ندوة عن ترشيد استهلاك مياه الري، فيتو
نظمت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم ندوة تثقيفية بقرية تلات التابعة لمركز الفيوم، بعنوان «قطرة مياه تساوي حياة»، في إطار اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بنشر الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية، وترشيد استخدام مياه الري، ودعم السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

محتويات ومحاور الندوة

وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إن الندوة تناولت  التعريف بأهمية المياه كمورد إستراتيجي لا غنى عنه، وضرورة الحفاظ عليها من الهدر، مع استعراض أهم الأساليب الحديثة لترشيد استخدام مياه الري، وأفضل الممارسات الزراعية التي تسهم في رفع كفاءة استخدام المياه، مثل الري في الأوقات المناسبة، وتسوية الأراضي، والاهتمام بصيانة شبكات الري، واستخدام طرق الري الحديثة كلما أمكن.

جهود علماء الزراعة والري لترشيد استهلاك مياه الري

يذكر أن علماء  الزراعة والري في مصر يجتهدون في إيجاد طرق حديثة لترشيد استهلاك مياه الري، وتحقيق أعلى إنتاجية باستخدام اقل كمية مياه، ولتحقيق هذا الهدف تم تطوير نظم الري، والتحول من الري بالعمر الي الري بالرش أو التنقيط، وتوفر طرق الري الحديث من 50 إلى 70% من استخدامات المياه في الأنشطة الزراعية.

زراعة الفيوم تشن حملة على محال بيع المبيدات الزراعية والمخصبات

زراعة الفيوم تجهز حقلين إرشاديين لمحصول القمح للموسم الجديد

 كما لجأ المزارع المصري إلى الممارسات الزراعية الذكية، ومنها تسوية سطح الأرض بالليزر ليضمن توزيع المياه بانتظام ومنع تجمعها في مناطق دون أخرى، أو الزراعة في الصوبات المحمية، وتطوير سلالات المحاصيل للوصول إلى أصناف تقاوم الجفاف.

الجريدة الرسمية