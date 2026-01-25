الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الهلال يتعادل مع الرياض 1/1 في الدوري السعودي

الهلال
الهلال
18 حجم الخط

تعادل نادي الهلال، مع نظيره الرياض، بهدف لكل فريق في المباراة التي أٌقيمت بينهما، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتقدم الهلال عن طريق ماركوس ليوناردو في الدقيقة 26، ثم خطف الرياض التعادل مع طريق اللاعب إبراهيم بايش في الدقيقة 58.

وبتلك النتيجة يحتل الهلال المركز الأول برصيد 45 نقطة، بينما يحتل الرياض المركز الـ 18 برصيد 11 نقطة. 

تشكيل الهلال أمام الرياض 

وجاء تشكيل الهلال ضد الرياض على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: حسان تمبكتي – بابلو ماري – علي لاجامي – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ناصر الدوسري – متعب الحربي – سيرجي سافيتش

خط الهجوم: مالكوم – ليوناردو – داروين نونيز

الهلال يفوز علي الفيحاء 

وفي الجولة السابقة حقق فريق الهلال، فوزا كبيرا علي نظيره الفيحاء بنتيجة 4ـ1 في المباراة التي أقيمت بينهما الخميس، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري السعودي.

تقدم فريق الفيحاء أولا عن طريق فاشون ساكالا في الدقيقة 14، قبل أن يسجل الهلال هدف التعادل عبر ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 37، ثم أضاف أورلاندو موسكيرا هدف الهلال الثاني عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 45.

وأضاف محمد كنو ثالث أهداف الهلال في الدقيقة 61.

وأحرز ماركوس ليونارد الهدف الرابع في الدقيقة 90. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال الرياض الهلال أمام الرياض الفيحاء الدوري السعودي دوري روشن السعودي للمحترفين

مواد متعلقة

الدوري السعودي، الهلال يتقدم علي الرياض 0/1 بالشوط الأول

يوسف بلعمري: سعيد بالانضمام للأهلي وهدفنا الفوز بكل البطولات (فيديو)

غزل المحلة يفوز وديا على شباب سمنود استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

تشكيل الهلال لمواجهة الرياض في الدوري السعودي

تشيلسي يضرب كريستال بالاس بثلاثية في الدوري الإنجليزي

بعثة الأهلي تطير إلى تنزانيا الخميس استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز

الإسماعيلي يعلن تشكيل الجهاز المعاون لـ طارق العشري

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على كريستال بالاس في الشوط الأول
ads

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد (تحديث لحظى)

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأحد ( تحديث لحظى )

الكونفدرالية، تعادل سلبي بين الزمالك والمصري بعد مرور 15 دقيقة

التشكيل الرسمي لمباراة روما ضد ميلان في الدوري الإيطالي

يوفنتوس يهزم نابولي بثلاثية نظيفة في قمة الجولة الـ 22 بالدوري الإيطالي

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل سلبيا مع ريال أوفييدو في الشوط الأول

عصام كامل: 25 يناير ثورة نبيلة اختطفها أصحاب أجندات ودفنوا صوت الثوار الحقيقيين

خدمات

المزيد

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق بالأسواق اليوم الأحد

ارتفاع الذرة المستوردة وانخفاض الصويا والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قضاء الصلوات الفائتة وكيف تُؤدَّى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

في أي مسجد صلى النبي إلى قبلتين؟

احتفالا بمولده، ألقاب الشيخ عبد الرحيم القنائي وكراماته

المزيد
الجريدة الرسمية