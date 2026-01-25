الدوري السعودي، الهلال يتقدم علي الرياض 0/1 بالشوط الأول

18 حجم الخط

تقدم نادي الهلال، علي الرياض، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتقدم الهلال عن طريق ماركوس ليوناردو في الدقيقة 26.

ويسعى الهلال لمواصلة مسيرته المميزة نحو حسم لقب الدوري، وتعزيز صدارته للجدول، حيث يحتل الهلال المركز الأول برصيد 44 نقطة من 16 مباراة.

تشكيل الهلال أمام الرياض

وجاء تشكيل الهلال ضد الرياض على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: حسان تمبكتي – بابلو ماري – علي لاجامي – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ناصر الدوسري – متعب الحربي – سيرجي سافيتش

خط الهجوم: مالكوم – ليوناردو – داروين نونيز

الهلال يفوز علي الفيحاء

وفي الجولة السابقة حقق فريق الهلال، فوزا كبيرا علي نظيره الفيحاء بنتيجة 4ـ1 في المباراة التي أقيمت بينهما الخميس، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري السعودي.

تقدم فريق الفيحاء أولا عن طريق فاشون ساكالا في الدقيقة 14، قبل أن يسجل الهلال هدف التعادل عبر ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 37، ثم أضاف أورلاندو موسكيرا هدف الهلال الثاني عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 45.

وأضاف محمد كنو ثالث أهداف الهلال في الدقيقة 61.

وأحرز ماركوس ليونارد الهدف الرابع في الدقيقة 90.

