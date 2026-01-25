غزل المحلة يفوز وديا على شباب سمنود استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

الأحد 25 يناير 2026
حقق فريق غزل المحلة فوزا وديا على نظيره شباب سمنود، أحد أندية دوري الدرجة الثالثة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأحد، على استاد المحلة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريق لمواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وادي دجلة يفوز على غزل المحلة 

وكان فريق وادي دجلة حقق فوزا غاليا على نظيره غزل المحلة بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما الخميس على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة وادي دجلة وغزل المحلة 

وتقدم غزل المحلة في الدقيقة الأولى عن طريق جيمي موانجا، قبل أن يرد وادي دجلة بثلاثة أهداف عن طريق سيف تقا وعلي حسين ومحمد عبد الرحيم في الدقائق 8، 20 و26.

وأهدر أحمد شوشة لاعب المحلة ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع للشوط الأول وبعدها بدقيقة سجل زعيم الفلاحين الهدف الثاني عن طريق عموري.

موقف دجلة وغزل المحلة في الدوري

بهذه النتيجة صعد وادي دجلة للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 5 أخرى، بينما خسر 3 مباريات.

فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة من 14 مباراة، بعد أن فاز في مواجهتين، وتعادل في 10 مباريات، وخسر مباراتين.

