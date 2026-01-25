الأحد 25 يناير 2026
يوسف بلعمري: سعيد بالانضمام للأهلي وهدفنا الفوز بكل البطولات (فيديو)

أعرب يوسف بلعمري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى الأهلي، مشيدًا بحفاوة الاستقبال التي تلقاها من مسؤولي النادي والجهاز الفني وزملائه اللاعبين، بالإضافة إلى الدعم الكبير من الجماهير منذ الإعلان عن الصفقة. 

تصريحات يوسف بلعمري 

وأوضح بلعمري خلال تصريحات عبر منصات الأهلي الرسمية، أنه تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية، لكن حديثه مع مسؤولي الأهلي كان حاسما في اختياره بالانضمام إلى النادي صاحب التاريخ العريق والبطولات القارية والمحلية، مؤكدًا أن الأهلي دائمًا يسعى لحصد الألقاب في أي بطولة يشارك بها.

 وأضاف أن المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، تواصل معه في بداية المفاوضات، وتحدث عن طموحات الأهلي في الفترة المقبلة والرغبة في مواصلة مسيرة الإنجازات، وهو ما يتطلع لتحقيقه مع الفريق. 

وأكد اللاعب المغربي أن أي لاعب ينضم للأهلي يتحمل مسؤولية كبيرة ويجب أن يكون على قدر ثقة الجماهير والإدارة، مشيرًا إلى أنه اعتاد اللعب تحت ضغط جماهيري كبير خلال فترة وجوده مع الرجاء المغربي.

 وأشار بلعمري إلى دور مواطنه أشرف بن شرقي في مساعدته على التأقلم داخل الفريق في أسرع وقت، مشيدًا بروح الترابط القوية بين اللاعبين، مما يسهل اندماجه في أجواء الأهلي. 

وقال إنه تابع مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أمام بورتو البرتغالي، إلى جانب مواجهتي الفريق أمام الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري، معربًا عن إعجابه بالمستوى الذي يقدمه الفريق. 

وشدد بلعمري على أن هدفه الرئيسي هو الفوز بكل البطولات مع الأهلي، سواء محليًّا أو قاريًّا، من أجل إسعاد الجماهير، مؤكدًا فخره باللعب للنادي صاحب الشعبية العالمية الكبيرة. 

واختتم يوسف بلعمري تصريحاته بالتأكيد على تلقيه رسائل ترحيب عديدة من جماهير الأهلي، متمنيًا التوفيق في المرحلة القادمة، وأن يسهم في تحقيق الألقاب مع الفريق والاحتفال مع الجماهير وإسعادهم.

الجريدة الرسمية