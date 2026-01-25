ضبط مصنع عيش محمص غير صالح للاستهلاك الآدمي بحي الهرم

18 حجم الخط

واصل حي الهرم بمحافظة الجيزة جهوده المكثفة في التصدي للمخالفات وحماية صحة المواطنين، حيث تم ضبط مصنع لإنتاج العيش المحمص غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة موسعة على المصانع المخالفة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتوجيهات الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، بضرورة تكثيف الرقابة على الأنشطة الصناعية والغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

التحفظ على محتويات المصنع المخالف

وتحفظت الحملة على محتويات المصنع المخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إيداع المضبوطات بمخزن الحي بالقطاع الجنوبي، بالتنسيق مع إدارة رخص المحلات.

ونُفذت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم، وبمشاركة تامر جورج نائب رئيس حي الهرم لقطاع الجنوب، وأحمد عبد الهادي مدير إدارة الإشغالات بقطاع الجنوب، وعلي محمود مدير المتابعة بالقطاع الجنوبي، إلى جانب مجموعة العمل المعنية.

وأكدت رئاسة حي الهرم استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي، للتصدي لكافة أشكال المخالفات، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

