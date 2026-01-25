الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ضبط مصنع عيش محمص غير صالح للاستهلاك الآدمي بحي الهرم

العيش المحمص
العيش المحمص
18 حجم الخط
ads

واصل حي الهرم بمحافظة الجيزة جهوده المكثفة في التصدي للمخالفات وحماية صحة المواطنين، حيث تم ضبط مصنع لإنتاج العيش المحمص غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة موسعة على المصانع المخالفة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتوجيهات الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، بضرورة تكثيف الرقابة على الأنشطة الصناعية والغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

التحفظ على محتويات المصنع المخالف

وتحفظت الحملة على محتويات المصنع المخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إيداع المضبوطات بمخزن الحي بالقطاع الجنوبي، بالتنسيق مع إدارة رخص المحلات.

ونُفذت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم، وبمشاركة تامر جورج نائب رئيس حي الهرم لقطاع الجنوب، وأحمد عبد الهادي مدير إدارة الإشغالات بقطاع الجنوب، وعلي محمود مدير المتابعة بالقطاع الجنوبي، إلى جانب مجموعة العمل المعنية.

وأكدت رئاسة حي الهرم استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي، للتصدي لكافة أشكال المخالفات، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حي الهرم محافظة الجيزة ضبط مصنع عيش محمص غير صالح للاستهلاك الآدمي حملات تفتيش المصانع المخالفة صحة المواطنين

مواد متعلقة

محافظ الجيزة: إضافة 16 سريرًا جديدًا للرعاية المركزة بمستشفى الحوامدية

استمارة الثانوية العامة 2026، التعليم توجه الطلاب بسرعة التسجيل قبل غلق الموقع

ضبط 27 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بأوسيم

كيف تستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس بجميع المحافظات؟

قادمة من الدقهلية، إنقاذ السلحفاة البحرية «إيريني» تمهيدًا لإعادتها إلى البحر المتوسط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم، موعد الإعلان وخطوات الاستعلام

"القومي للبحوث" يطلق سلسلة فيديوهات توعوية حول التعامل الآمن مع الكلاب الضالة

إزالة الباعة الجائلين من سلم مشاة المنيب وإعادة الانضباط بجنوب الجيزة (صور)
ads

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل سلبيا مع ريال أوفييدو في الشوط الأول

مولودية الجزائر يخسر في الوقت القاتل من لوبوبو الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

نائبة تسأل وزير البترول: أين غاز مصر؟

كرة اليد، تعادل تونس والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأحد

أستون فيلا يفوز على نيوكاسل 0/2 ويصعد للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق بالأسواق اليوم الأحد

ارتفاع الذرة المستوردة وانخفاض الصويا والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد 25-1-2026 في الأسواق

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاستفادة من ملفات نصية لكتب خاصة دون إذن أصحابها؟ المفتي يجيب

تفسير رؤيا القاضي في المنام وعلاقته بالنجاة من الحسد والظلم

موعد الليلة الختامية للعارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي

المزيد
الجريدة الرسمية