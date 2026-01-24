الأحد 25 يناير 2026
كيف تستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس بجميع المحافظات؟

 يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2026، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات داخل الكنترولات، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا من المحافظين خلال الأيام القليلة المقبلة.
 

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي سيتم إعلانها فور الانتهاء من جميع الإجراءات، على أن تكون متاحة للطلاب بالاسم ورقم الجلوس عبر المواقع الرسمية لمديريات التربية والتعليم، بالإضافة إلى المدارس في اليوم التالي للاعتماد.
 

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول من خلال الدخول على الرابط الرسمي الخاص بكل محافظة، ثم إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح، لتظهر النتيجة متضمنة درجات المواد والمجموع الكلي.
 

وتعد نتيجة الشهادة الإعدادية مرحلة مهمة في مستقبل الطلاب، حيث يتحدد على أساسها الالتحاق بالثانوية العامة أو التعليم الفني، وهو ما يزيد من حالة الترقب والبحث المستمر عن موعد إعلان النتيجة.

