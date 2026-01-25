محافظ الجيزة: إضافة 16 سريرًا جديدًا للرعاية المركزة بمستشفى الحوامدية

18 حجم الخط

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة توسعات قسم الرعاية المركزة بمستشفى الحوامدية العام، والتي تضمنت إضافة 16 سريرًا جديدًا، ليرتفع إجمالي عدد أسِرّة الرعاية المركزة إلى 55 سريرًا، إلى جانب 5 أسِرّة مخصصة للحروق، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات العامة

وأكد محافظ الجيزة أن هذه التوسعات تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات العامة، وتحسين جودة الرعاية الصحية، بما يسهم في تخفيف الضغط على أقسام الرعاية الحرجة وتقديم خدمة طبية لائقة لأهالي مدينة الحوامدية والمناطق المجاورة.



وخلال جولته التفقدية، اطمأن المحافظ على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بقسم الرعاية المركزة، كما تفقد تجهيزات وحدة رعاية القلب، ووحدة الشهيد نقيب زياد عصام إدريس لرعاية القلب الجاري تنفيذها بطاقة 9 أسرة، تمهيدًا لدخولها الخدمة ودعم منظومة علاج أمراض القلب بالمستشفى، إلى جانب تفقد وحدة قسطرة القلب وعدد من الأقسام المختلفة.

كما شملت الجولة تفقد قسم حضانات الأطفال المبتسرين، والذي يضم 28 حضّانة، من بينها حضّانات مزودة بأجهزة تنفس صناعي، ومدعمة بشبكة أكسجين، وغرفة عزل، فضلًا عن متابعة مشروع تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

وشدد محافظ الجيزة على أهمية حسن استغلال الإمكانيات المتاحة، والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، مع المتابعة المستمرة لضمان انتظام تقديم الخدمات الصحية على الوجه الأمثل.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب الأطقم الطبية، والتأكد من عدم وجود أي نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية، كما التقى بعدد من أهالي المرضى، موجّهًا بضرورة توفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة وتلبية احتياجات المرضى من الأدوية والخدمات الصحية.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن محافظة الجيزة تعمل في تنسيق كامل مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير الاحتياجات اللازمة للمستشفيات من تجهيزات وأطقم طبية، مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، والنائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وعبد الخالق فرج رئيس مدينة الحوامدية، واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.

