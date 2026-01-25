ضبط 27 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بأوسيم

18 حجم الخط

شنت إدارة تموين أوسيم بمحافظة الجيزة، حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط 27 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.



ويأتي ذلك بناءً على تعليمات السيد بلاسي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية التموين بالجيزة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية، وبمتابعة مباشرة من مصطفى أحمد، وكيل المديرية.



وأسفرت الحملة عن تحرير 13 تقرير إثبات حالة للمخابز المخالفة، وجاءت المخالفات على النحو التالي:

6 تقارير نقص وزن

3 تقارير عدم مطابقة للمواصفات

تقرير واحد مراجعة

تقرير واحد لعدم نظافة أدوات العجن

تقرير واحد لعدم إعطاء بون صرف

تقرير واحد غلق وعدم وجود قائمة



كما تم تحرير عدد من الجنح التموينية، حيث جرى ضبط 13 جوال دقيق بلدي مدعم وزن الجوال 50 كجم، مخصصة للمخابز البلدية قبل بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ عليها.



كما تم ضبط 14 جوال دقيق بلدي مدعم معاد تدويرها داخل أجولة بيضاء اللون، وزن الجوال 50 كجم، ومخصصة للمخابز البلدية، وضبط 8 جوالات دقيق بلدي مدعم مخصصة لمستودعات الدقيق، وزن الجوال 20 كجم.



وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أكدت مديرية التموين أن الحملات مستمرة وجارٍ المتابعة لضبط المخالفين والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة.



