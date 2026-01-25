الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

استمارة الثانوية العامة 2026، التعليم توجه الطلاب بسرعة التسجيل قبل غلق الموقع

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
18 حجم الخط
ads

استمارة الثانوية العامة تتصدر محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد أن وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهًا عاجلًا لطلاب الصف الثالث الثانوي بضرورة الإسراع في تسجيل استمارة الثانوية العامة إلكترونيًا، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد لغلق باب التسجيل. 

تنبيه عاجل من وزارة التعليم لطلاب الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن التأخر في تسجيل استمارة الثانوية العامة قد يترتب عليه مشكلات في دخول الامتحانات أو استلام أرقام الجلوس، مشددة على أن التسجيل يتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة. 

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي تسجيل الاستمارة من خلال الموقع الرسمي:
الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.
تسجيل البريد الإلكتروني المدرسي الموحد.
استكمال البيانات الشخصية بدقة.
رفع صورة شخصية مطابقة للمواصفات المطلوبة.
طباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة

وحددت الوزارة عددًا من المستندات التي يجب إرفاقها مع استمارة الثانوية العامة، وتشمل:
صورة شهادة الميلاد.
صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.
عدد من الصور الشخصية الحديثة.
إيصال المصروفات الدراسية.
إيصال رسوم الامتحانات.

موعد غلق تسجيل استمارة الثانوية العامة 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة سيتم غلقه فور انتهاء المدة المحددة، ولن يُسمح بأي استثناءات، مطالبة الطلاب بسرعة الانتهاء من التسجيل لتفادي أي مشكلات مستقبلية. 

تحذير مهم من وزارة التعليم

وشددت الوزارة على ضرورة مراجعة جميع البيانات قبل الحفظ النهائي، خاصة الاسم وتاريخ الميلاد والشعبة (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي)، لأن أي خطأ قد يؤثر على نتيجة الطالب أو بيانات الامتحان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استمارة الثانوية العامة 2026 استمارة الثانوية العامة التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني المصروفات الدراسية بطاقة الرقم القومى تسجيل استمارة الثانوية العامة رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

مواد متعلقة

ضبط 27 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بأوسيم

كيف تستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس بجميع المحافظات؟

قادمة من الدقهلية، إنقاذ السلحفاة البحرية «إيريني» تمهيدًا لإعادتها إلى البحر المتوسط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم، موعد الإعلان وخطوات الاستعلام

"القومي للبحوث" يطلق سلسلة فيديوهات توعوية حول التعامل الآمن مع الكلاب الضالة

إزالة الباعة الجائلين من سلم مشاة المنيب وإعادة الانضباط بجنوب الجيزة (صور)

بعد القرعة العلنية، محافظ الجيزة يعلن تسليم 50 بيتًا بدويًا لأهالي الواحات البحرية

رئيس حي الهرم يتفقد سوق اليوم الواحد بالرماية (صور)
ads

الأكثر قراءة

لليوم الثاني، ارتفاع في سعر الفراخ اليوم الأحد 25 يناير 2026

قانون العمل الجديد، تعرف على كيفية تنظيم آليات تدريب العمال

فيه خطورة شديدة، توفيق عكاشة ينصح الحكومة بإلغاء قرار فرض ضريبة على السكن الخاص

أسعار الحديد اليوم الأحد 25 يناير 2026 في المنيا

تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة 23 بالبريميرليج

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

التصريح بدفن طفلة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالبدرشين

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 25 يناير 2026

خدمات

المزيد

الريال القطري يسجل 12.95 جنيها في البنك الأهلي اليوم الأحد 25- 1- 2026

متر الخشن بـ 135 جنيها، أسعار الرمل بأسواق مواد البناء اليوم الأحد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 25 يناير 2026

66.69 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الأحد ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أول صلاة صلاها النبي بعد تحويل القبلة 

كيف نستثمر شهر شعبان؟ ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح السنة النبوية

تفسير حلم كتب الكتاب في منام العزباء وعلاقته بقدوم الخير والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية