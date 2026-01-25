استمارة الثانوية العامة 2026، التعليم توجه الطلاب بسرعة التسجيل قبل غلق الموقع

18 حجم الخط

استمارة الثانوية العامة تتصدر محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد أن وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهًا عاجلًا لطلاب الصف الثالث الثانوي بضرورة الإسراع في تسجيل استمارة الثانوية العامة إلكترونيًا، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد لغلق باب التسجيل.

تنبيه عاجل من وزارة التعليم لطلاب الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن التأخر في تسجيل استمارة الثانوية العامة قد يترتب عليه مشكلات في دخول الامتحانات أو استلام أرقام الجلوس، مشددة على أن التسجيل يتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي تسجيل الاستمارة من خلال الموقع الرسمي:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

تسجيل البريد الإلكتروني المدرسي الموحد.

استكمال البيانات الشخصية بدقة.

رفع صورة شخصية مطابقة للمواصفات المطلوبة.

طباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة

وحددت الوزارة عددًا من المستندات التي يجب إرفاقها مع استمارة الثانوية العامة، وتشمل:

صورة شهادة الميلاد.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

عدد من الصور الشخصية الحديثة.

إيصال المصروفات الدراسية.

إيصال رسوم الامتحانات.

موعد غلق تسجيل استمارة الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة سيتم غلقه فور انتهاء المدة المحددة، ولن يُسمح بأي استثناءات، مطالبة الطلاب بسرعة الانتهاء من التسجيل لتفادي أي مشكلات مستقبلية.

تحذير مهم من وزارة التعليم

وشددت الوزارة على ضرورة مراجعة جميع البيانات قبل الحفظ النهائي، خاصة الاسم وتاريخ الميلاد والشعبة (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي)، لأن أي خطأ قد يؤثر على نتيجة الطالب أو بيانات الامتحان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.