أخبار مصر

إزالة الباعة الجائلين من سلم مشاة المنيب وإعادة الانضباط بجنوب الجيزة (صور)

نجحت الأجهزة التنفيذية بحي جنوب الجيزة في إخلاء سلم مشاه المنيب بالكامل من الباعة الجائلين، في استجابة فورية لشكاوى المواطنين، وضمن جهود الحي لإعادة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري وتيسير حركة المشاة.
 

إزالة فورية لكافة الإشغالات والتعديات

وجاءت الحملة بقيادة الدكتور أشرف تامر، رئيس حي جنوب الجيزة، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لكافة الإشغالات والتعديات التي كانت تعوق حركة المواطنين على سلم المشاة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 

وأكد رئيس حي جنوب الجيزة أن الحملات مستمرة على مدار اليوم لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، مشددًا على أن الحفاظ على حق المواطن في استخدام المرافق العامة بأمان يأتي على رأس أولويات الحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة الجيزة.
 

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة الشوارع الحيوية، وتحقيق السيولة المرورية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة بالمناطق ذات الكثافات العالية مثل منطقة المنيب.

