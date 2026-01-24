السبت 24 يناير 2026
أخبار مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم، موعد الإعلان وخطوات الاستعلام

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية
يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات داخل الكنترولات، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا من المحافظين وإتاحتها للطلاب عبر المواقع الإلكترونية الرسمية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من أعمال الكنترول واعتماد النتيجة رسميًا، وتختلف مواعيد ظهور النتيجة من محافظة لأخرى، وفقًا لسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم التابعة لكل محافظة، أو عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، فور إتاحة النتيجة رسميًا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

وللحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2026، يجب اتباع الخطوات التالية:
 الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

اختيار قسم “نتائج الامتحانات”.

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.
الضغط على زر “عرض النتيجة”.

تظهر نتيجة الطالب متضمنة المجموع الكلي ودرجات المواد.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

ويبلغ المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 280 درجة، موزعة على المواد الأساسية كالتالي:
اللغة العربية: 80 درجة
اللغة الإنجليزية: 60 درجة
الرياضيات: 60 درجة
العلوم: 40 درجة
الدراسات الاجتماعية: 40 درجة
جدير بالذكر أنه بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، يبدأ الطلاب في الاستعداد لمرحلة تنسيق القبول بالثانوية العامة أو الثانوية الفنية، وفقًا للمجموع الحاصل عليه الطالب، على أن تعلن المديريات التعليمية لاحقًا عن درجات القبول الرسمية.

