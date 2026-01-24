السبت 24 يناير 2026
أخبار مصر

قادمة من الدقهلية، إنقاذ السلحفاة البحرية «إيريني» تمهيدًا لإعادتها إلى البحر المتوسط

السلحفاة إيريني
السلحفاة إيريني
أعلن مركز أشتوم الجميل لإنقاذ السلاحف البحرية والطيور المائية عن تنفيذ مهمة إنقاذ جديدة، تم خلالها استقبال ورعاية سلحفاة بحرية تُدعى «إيريني – Eirini»، قادمة من محافظة الدقهلية، وذلك في إطار الجهود الوطنية لحماية الحياة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وجاءت عملية الإنقاذ بعد أن تمكن فرع جهاز شئون البيئة بالمنصورة، بالتعاون مع محافظة الدقهلية، من إنقاذ السلحفاة من إحدى محلات بيع الأسماك، حيث كانت محتجزة في ظروف غير ملائمة، وذلك ضمن جهود الدولة للتصدي للاتجار غير المشروع في الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.
 

مواصفات السلحفاة ايريني

وتحمل السلحفاة «إيريني» الكود رقم 85 من الأكواد المصرية المعتمدة لتسجيل السلاحف البحرية، حيث تخضع حاليًا لبرنامج رعاية وتأهيل بيطري متخصص داخل مركز اشتوم الجميل، تمهيدًا لإعادة إطلاقها في مياه البحر المتوسط بعد الاطمئنان الكامل على حالتها الصحية.

ويؤكد مركز أشتوم الجميل أن هذه المهمة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى إنقاذ السلاحف البحرية والطيور المائية المصابة أو المحتجزة، ورفع الوعي البيئي بأهمية حماية الكائنات البحرية ودورها الحيوي في التوازن البيئي.
 

 

