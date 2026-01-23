حملة مكبرة لإزالة مخلفات ميدان سرور وكفر البطيخ في دمياط (صور)

18 حجم الخط

تواصل محافظة دمياط تحركاتها الميدانية المكثفة لرفع كفاءة النظافة العامة وتحسين البيئة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبمتابعة مباشرة من المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ ورئيسة لجنة الإصحاح البيئي، لضمان استعادة الوجه الحضاري للمدينة.

​رفع مخلفات ميدان سرور وكفر البطيخ

​كثف فريق لجنة التدخل السريع جهوده الميدانية لرفع كافة التراكمات والمخلفات بمناطق ميدان سرور والسنانية وشارع كوم الفئران، بالإضافة إلى المنطقة الواقعة خلف البنوك ومركز كفر البطيخ، حيث تم الدفع بالمعدات اللازمة لإزالة بؤر التلوث وتسهيل حركة المواطنين.

​تنسيق بين الأجهزة والمديريات

​شارك في تنفيذ الحملة المهندس محمد الدالي مدير إدارة شئون البيئة، والمهندس محمد كيوان مدير إدارة المركبات، ومحمود فايد مدير إدارة الأزمات والكوارث، بالتعاون مع مديرية الصحة وشركة مياه الشرب، لضمان تقديم خدمة متكاملة تشمل رفع القمامة ومعالجة آثار مياه الأمطار.

​مكافحة القوارض وناقلات الأمراض

​أجرت الفرق المتخصصة أعمال تطهير واسعة ومكافحة أرضية شاملة للحد من انتشار القوارض وناقلات الأمراض في المناطق المستهدفة، كما قامت الأجهزة المعنية بوضع كميات من الرمال النظيفة في أماكن رفع المخلفات لضمان عدم تراكم المياه أو الملوثات مرة أخرى، حفاظا على الصحة العامة.

​تحذيرات قانونية للمواطنين

​أهابت محافظة دمياط بالمواطنين ضرورة الالتزام بمواعيد مرور سيارات تجميع المخلفات من الساعة 8 مساء حتى 8 صباحا، مع تحذير أصحاب الأراضي الفضاء من تركها مأوى للمخلفات، مؤكدة أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لمنع انتشار الكلاب الضالة والحفاظ على المظهر العام.

