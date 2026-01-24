"القومي للبحوث" يطلق سلسلة فيديوهات توعوية حول التعامل الآمن مع الكلاب الضالة

18 حجم الخط

أطلق المركز القومي للبحوث مجموعة من الفيديوهات التوعوية الهادفة إلى زيادة الوعي المجتمعي بمشكلة الكلاب الضالة، وتسليط الضوء على سبل التعامل الآمن معها، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز أمن وسلامة المجتمع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور العلمي والمجتمعي الذي يقوم به المركز، وحرصه على ربط البحث العلمي بقضايا تمس حياة المواطنين اليومية.



الإرشادات السليمة للتعامل مع هذه الحيوانات دون إيذائها

وتهدف السلسلة إلى تقديم معلومات مبسطة وموثوقة حول طبيعة سلوك الكلاب الضالة، وأسباب انتشارها في بعض المناطق، والمخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بها، وعلى رأسها الأمراض المشتركة التي قد تنتقل إلى الإنسان، كما تتناول الفيديوهات الإرشادات السليمة للتعامل مع هذه الحيوانات دون إيذائها، مع التأكيد على أهمية تبني أساليب إنسانية وعلمية للحد من الظاهرة.



وأكد القائمون على إعداد المحتوى أن الفيديوهات تعتمد على أسس علمية وبحثية، ويشارك فيها نخبة من الباحثين والمتخصصين في مجالات الصحة العامة، والطب البيطري، والبيئة، بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة، وتوعية المواطنين بكيفية حماية أنفسهم وأسرهم، خاصة الأطفال، في حال التواجد بالقرب من الكلاب الضالة.

وأشار المركز القومي للبحوث إلى أن هذه المبادرة تأتي استجابة للحاجة المتزايدة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي، والتعاون بين الجهات المعنية والمواطنين للتعامل مع المشكلة بشكل متوازن يراعي الصحة العامة وحقوق الحيوان في آن واحد، كما دعا المركز وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى دعم نشر هذه الفيديوهات، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.

ويأمل المركز أن تسهم هذه الحملة في بناء ثقافة مجتمعية قائمة على الوعي والمسؤولية، وأن تكون خطوة فعالة نحو مجتمع أكثر أمانًا وصحة واستدامة.

