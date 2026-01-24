السبت 24 يناير 2026
رئيس القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يتابع خطط الصيانة ويتفقد محطة مياه الروضة

الشركة القابضة لمياه
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
 قام المهندس أحمد جابر شحاتة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه الدكتور أبو العباس عيسى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، وعدد من القيادات التنفيذية، بجولة تفقدية شملت عددًا من المواقع الحيوية بمحافظة القاهرة.

واستهل رئيس القابضة جولته بعقد اجتماع موسع بديوان الشركة والمركز الرئيسي لشركة مياه الشرب بالقاهرة، ناقش خلاله عددًا من الملفات المهمة، من بينها زيادة معدلات التحصيل، وتحسين منظومة الإيرادات، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأكد أهمية تطوير آليات التواصل مع العملاء، وتعزيز دور مراكز خدمة العملاء، وسرعة الرد على الشكاوى بما يحقق رضا المواطنين ويرفع كفاءة الخدمة المقدمة.

وتفقد رئيس القابضة محطة مياه الروضة في زيارة مفاجئة لمتابعة مراحل التشغيل المختلفة والاطمئنان على مستوى الأداء وجودة المياه المنتجة. وشملت الجولة متابعة منظومات التنقية والضخ، والمرور على الورش والمخازن للتأكد من جاهزيتها لتنفيذ خطط الصيانة والعمرات الدورية، وتوافر المعدات وقطع الغيار اللازمة لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

كما تضمنت الزيارة تفقد معمل محطة مياه الروضة لمراجعة منظومة مراقبة الجودة وخطط ضمان سلامة المياه المنتجة على مدار الساعة.

وتقع محطة مياه الروضة على كورنيش النيل في نهاية جزيرة الروضة بجوار قصر المانسترلي ومتحف أم كلثوم، وبطاقة تصميمية تبلغ 180 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم مناطق: المعادي، عين الصيرة، منشية ناصر، المقطم، ويستفيد من خدماتها ما يقرب من 620 ألف مواطن.
وأكد المهندس أحمد جابر أهمية الجاهزية الكاملة لوحدات الطوارئ، والالتزام بأعلى معايير التشغيل القياسية، لضمان ضخ مياه آمنة وذات جودة عالية للمواطنين دون أي انقطاعات، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة لضمان سرعة تنفيذ أعمال الصيانة وفق الخطط الزمنية المعتمدة.

واختتم رئيس القابضة جولته بزيارة موقع تنفيذ مشروع تخفيض منسوب المياه بميدان محمد زكي بمحور الشهيد، حيث التقى بالمهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، والاطلاع على الحلول الفنية، والتأكيد على سرعة التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وبما يسهم في الحفاظ على كفاءة البنية التحتية.

وأكد رئيس الشركة القابضة أن هذه الزيارات تأتي ضمن استراتيجية المتابعة الميدانية المستمرة لمحطات إنتاج مياه الشرب ومشروعات البنية التحتية، وتعزيز الانضباط التشغيلي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمواطني القاهرة، مشددًا على استمرار تقديم الدعم الكامل للشركات التابعة لضمان استدامة الخدمة وتحسين جودة الأداء.

