ضعف وانقطاع المياه عن بعض المناطق بأكتوبر الجديدة غدا

 أعلن  جهاز مدينة أكتوبر الجديدة ضعف وانقطاع المياه فى بعض المناطق  بالمدينة والأدوار العليا فجر غدا السبت الموافق 2025/11/8.

وجاء ذلك بسبب أعمال ربط على خط المياه الناقل قطر 1500 مم الواصل بين محطة التنقية المرحلة الثالثة ومحطة رفع الأوسطى، وذلك لتدعيم الخط بتغذية إضافية وزيادة معدل كميات المياه الواردة إلى محطة رفع خزان الأوسطى التى تقوم برفع مياه الشرب إلى محطة رفع خزان الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة وتغذية بعض المناطق بمدينة حدائق أكتوبر.

