بالأسماء، مياه أسيوط تعلن موعد الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة محصل قارئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن تحديد موعد الاختبار التحريري للمتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط المُعلنة مسبقًا لشغل وظيفة محصل قارئ ضمن المسابقة رقم (3) لسنة 2024م، والتي سبق الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني للشركة.

تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين بمختلف المناطق

وفي هذا السياق، أوضح المهندس محمود شحاتة محمد – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه أسيوط – أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الشركة على استقطاب الكفاءات المتميزة ودعم منظومة العمل الداخلي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين بمختلف المناطق.

تحديد موعد الاختبار التحريري

كما صرّح اللواء ياسر حسن ـ رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة مياه أسيوط – بأنه تم تحديد موعد الاختبار التحريري يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025م، في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وذلك بمدرجي (1و2) بمبنى السكاشن الجديد ( ج ) بكلية التجارة – جامعة أسيوط، أمام المطعم المركزي، وذلك وفقًا لكشوف الأسماء المُعلنة.

وفي هذا الصدد، تُنوّه الشركة إلى أنه تم النظر بعناية في التظلمات المقدّمة مسبقًا من بعض المتقدمين، وإدراج من تم قبول تظلماتهم طبقًا لشروط الفحص ضمن الكشوف النهائية المعلنة اليوم لأداء الاختبار التحريري.

وتؤكد شركة مياه أسيوط أنه لن يتم تحديد موعد آخر للمتخلفين عن الحضور، وعلى جميع المتقدمين الالتزام بالموعد المحدد والحضور قبل بدء الاختبار بوقتٍ كافٍ، مع إحضار بطاقة الرقم القومي الأصلية، وغلق الهاتف المحمول أثناء فترة الاختبار حرصًا على حسن سير العملية الامتحانية، متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد.

