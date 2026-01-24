رئيس حي الهرم يتفقد سوق اليوم الواحد بالرماية (صور)

18 حجم الخط

تواصل رئاسة حي الهرم مجهوداتها المكثفة على مدار الساعة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وبمتابعة الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، بهدف ضبط الشارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، قام اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، بجولة ميدانية لمتابعة سوق اليوم الواحد بمنطقة التجنيد بالرماية، وذلك للاطمئنان على انتظام العمل داخل السوق، والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة.



استمرار المتابعة الميدانية اليومية

وشدد رئيس حي الهرم خلال الجولة على أهمية استمرار المتابعة الميدانية اليومية، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مخالفات، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالحي تعمل بشكل مستمر لتنفيذ توجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، وتحقيق الانضباط وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.



وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة الجيزة للارتقاء بمستوى الخدمات، وتنظيم الأسواق، والتيسير على المواطنين، مع الحفاظ على النظام العام وتحسين جودة الحياة داخل الأحياء.

