القيادة المركزية الأمريكية: سنجري مناورات لإظهار القدرة على نشر قواتنا الجوية في المنطقة

أصدرت القوات الجوية الأمريكية بيانا، اليوم الإثنين، أكدت فيه أنها ستبدأ مناورة جاهزية تمتد لعدة أيام في أنحاء الشرق الأوسط، لإظهار القدرة على نشر القوة الجوية القتالية وتوزيعها والحفاظ على استدامتها في المنطقة.

مناورة للقوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط

وبحسب البيان صادر عن القوات الجوية الأمريكية في القيادة المركزية (AFCENT)، فإن هذه المناورة تعزز السلام عبر القوة من خلال نشر حضورٍ موثوق وجاهز للقتال ومسئول، يهدف إلى ردع العدوان، وتقليل مخاطر سوء التقدير، وطمأنة الشركاء.

الجيش الأمريكي يستهدف اجتماعا لقادة القاعدة في اليمن

ومن جانب آخر، نفذ الجيش الأمريكي غارة جوية بطائرة مسيّرة، مساء أمس الأحد، استهدفت اجتماعًا لقيادات وعناصر من تنظيم القاعدة، شرق محافظة مأرب في اليمن.

وحسب وسائل إعلام محلية، إن الغارة الأمريكية استهدفت منزلًا يقع في منطقة نائية من بلدة "الخراشي" بوادي عبيدة، شرقي محافظة مأرب، أثناء اجتماع قيادات وأفراد من تنظيم القاعدة الإرهابي داخله.

ووفق ما تم تداوله من معلومات، أن عناصر تنظيم القاعدة فرضت طوقًا أمنيًا محكمًا حول المنزل المستهدف، ومنعت اقتراب المدنيين منه، وسط تكتّم عن حجم الخسائر وهوية المستهدفين.

وأفاد شهود عيان، بمقتل وإصابة قيادات عليا من القاعدة، في ظل الاحترازات المشدّدة وحالة الارتباك التي ظهرت على عناصر الجهاز الأمني التابع للتنظيم، عقب الهجوم الأمريكي.

وجاءت هذه الضربة على مأرب بعد أسبوعين من غارة أمريكية مماثلة، استهدفت عنصرين من تنظيم القاعدة، كانا يستقلان دراجة نارية في منطقة "آل شبوان الصمدة" بمديرية الوادي، شرق مأرب.

وصول حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط

وعلى صعيد التوترات الإقليمية، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" وصلت إلى مياه الشرق الأوسط، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الإقليمية وتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

وأوضحت القناة أن وصول الحاملة يأتي ضمن جهود الولايات المتحدة لتعزيز قدراتها العسكرية البحرية في الشرق الأوسط، بما يتيح لها التحكم في الممرات المائية الاستراتيجية وحماية المصالح الأمريكية وشركائها الإقليميين، خاصة في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية في المنطقة بين تل أبيب وواشنطن من جانب وطهران من جانب آخر.

