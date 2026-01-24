السبت 24 يناير 2026
بعد القرعة العلنية، محافظ الجيزة يعلن تسليم 50 بيتًا بدويًا لأهالي الواحات البحرية

مشروع البيت البدوي
مشروع البيت البدوي
أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الانتهاء من إجراء القرعة العلنية لمشروع 50 بيتًا ريفيًا بدويًا بقرية القصر بمركز ومدينة الواحات البحرية في إطار حرص المحافظة على تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الوحدات السكنية وتوفير سكن ملائم للمواطنين.
 

وأوضح محافظ الجيزة أن أعمال القرعة تمت بحضور لجنة مُشكَّلة من مديرية الإسكان بالمحافظة ومركز ومدينة الواحات البحرية، حيث جرت القرعة وفقًا للضوابط والقواعد القانونية المنظمة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
 

وأشار المحافظ إلى أن المشروع مقام بطراز معماري يعكس الهوية التراثية للواحات البحرية علي مساحة 5 فدان وتصل مساحة الوحدة السكنية 150 مترًا مربعًا وتشمل غرفتين نوم وغرفة استقبال ومطبخ وحمام، إضافة إلى توصيل كافة المرافق من مياه وإنارة وصرف صحي، كما تم تزويد المشروع بعناصر الأمان من كاميرات مراقبة وتوصيلات إطفاء مع مراعاة الحفاظ على الشكل العام للوحدات للحفاظ على الرؤية البصرية للمشروع.
 

تكلفة المشروع

وأوضح محافظ الجيزة أن المشروع تم بالتعاون والتنسيق مع جهاز تعمير الوادي الجديد بتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 37 مليون جنيه ضمن خطة الدولة لدعم التنمية العمرانية بالمناطق الصحراوية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على توفير وحدات سكنية مناسبة تحقق الاستقرار المعيشي لأهالي الواحات البحرية مع الالتزام بتقديم الدعم الكامل لمستحقي المشروع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم خطط التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية.
 

ووجه محافظ الجيزة بسرعة استكمال الإجراءات وتسليم الوحدات السكنية للمستحقين بما يسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي ودعم خطط التنمية الشاملة بالمناطق الصحراوية.

