أستاذ طب نفسي يحذر: الألعاب الإلكترونية تقود الأطفال إلى الإدمان السلوكي

18 حجم الخط

أكد الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الألعاب الإلكترونية لها آثار خطيرة على الأطفال، حيث تسبب الإنهاك والتعلق، لكنها تحمل خطورة إضافية بسبب عنصر المكسب والخسارة، وما يصاحبه من شعور باللذة، ما يؤدي إلى نوع من “الإدمان السلوكي”، لافتا إلى أن بعض الأطفال يعانون أعراض انسحاب عند منعهم منها.

الألعاب والسوشيال ميديا تتسلل تدريجيا لتسيطر على حياة الطفل



وأكد الدكتور هشام رامي في تصريحات خاصة لـ" فيتو" أهمية التوازن، قائلا إن الألعاب والسوشيال ميديا تتسلل تدريجيًا لتسيطر على حياة الطفل أو المراهق، تماما كأي مادة إدمانية، مشددا على أن “خير الأمور الوسط”، مع التدخل المبكر قبل تفاقم المشكلة.

أضرار الألعاب الإلكترونية

وتشمل أضرار الألعاب الإلكترونية:

١- العزلة الاجتماعية وتقليل التفاعل الأسري والاجتماعي.



٢- اضطرابات النوم: بسبب الجلوس لساعات طويلة أمام الشاشات.



٣- الإنهاك العصبي والجسدي: صداع، إجهاد العين، وآلام الرقبة والظهر.



٤- السلوك العدواني: خاصة مع الألعاب العنيفة.



٥- ضعف التحصيل الدراسي: نتيجة تشتت الانتباه.



وتتضمن أعراض إدمان الألعاب الإلكترونية لدى الأطفال:

١- نوبات غضب عند منع اللعب.

٢- فقدان الاهتمام بالأنشطة الأخرى.

٣- اضطرابات النوم والشهية.

٤- الإهمال الدراسي.

٥- أعراض انسحاب مثل القلق والتوتر.

وينصح الأطباء الآباء ضرورة تحديد وقت يومي ثابت للعب ومنع الشاشات قبل النوم بساعتين، واختيار ألعاب مناسبة للعمر وتشجيع الأنشطة البدنية والاجتماعية والمراقبة دون قمع والتدخل المبكر عند ظهور علامات التعلق أو الإدمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.