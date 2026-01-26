الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أستاذ طب نفسي يحذر: الألعاب الإلكترونية تقود الأطفال إلى الإدمان السلوكي

الألعاب الإلكترونية،
الألعاب الإلكترونية، فيتو
18 حجم الخط

أكد الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الألعاب الإلكترونية لها آثار خطيرة على الأطفال، حيث تسبب الإنهاك والتعلق، لكنها تحمل خطورة إضافية بسبب عنصر المكسب والخسارة، وما يصاحبه من شعور باللذة، ما يؤدي إلى نوع من “الإدمان السلوكي”، لافتا إلى أن بعض الأطفال يعانون أعراض انسحاب عند منعهم منها.

الألعاب والسوشيال ميديا تتسلل تدريجيا لتسيطر على حياة الطفل


وأكد الدكتور هشام رامي في تصريحات خاصة لـ" فيتو" أهمية التوازن، قائلا إن الألعاب والسوشيال ميديا تتسلل تدريجيًا لتسيطر على حياة الطفل أو المراهق، تماما كأي مادة إدمانية، مشددا على أن “خير الأمور الوسط”، مع التدخل المبكر قبل تفاقم المشكلة.

أضرار الألعاب الإلكترونية

وتشمل أضرار الألعاب الإلكترونية:

١-  العزلة الاجتماعية وتقليل التفاعل الأسري والاجتماعي.
 

٢- اضطرابات النوم: بسبب الجلوس لساعات طويلة أمام الشاشات.
 

٣- الإنهاك العصبي والجسدي: صداع، إجهاد العين، وآلام الرقبة والظهر.
 

٤- السلوك العدواني: خاصة مع الألعاب العنيفة.


٥- ضعف التحصيل الدراسي: نتيجة تشتت الانتباه.
 

وتتضمن أعراض إدمان الألعاب الإلكترونية لدى الأطفال:
١- نوبات غضب عند منع اللعب.
٢- فقدان الاهتمام بالأنشطة الأخرى.
٣- اضطرابات النوم والشهية.
٤- الإهمال الدراسي.
٥- أعراض انسحاب مثل القلق والتوتر.

ما حكم المراهنات في الألعاب الإلكترونية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما هو حكم الشرع في الألعاب الإلكترونية التي تدر أرباحًا مالية؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

وينصح الأطباء الآباء ضرورة  تحديد وقت يومي ثابت للعب ومنع الشاشات قبل النوم بساعتين، واختيار ألعاب مناسبة للعمر وتشجيع الأنشطة البدنية والاجتماعية والمراقبة دون قمع والتدخل المبكر عند ظهور علامات التعلق أو الإدمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الألعاب الألكترونية الإدمان السلوكي أستاذ الطب النفسى السوشيال ميديا الدكتور هشام رامي بكلية الطب جامعة عين شمس طب جامعة عين شمس

مواد متعلقة

نائب وزير الصحة يفاجئ مستشفى إمبابة العام ويحيل إدارتها والمتغيبين للتحقيق

وزير الصحة يبحث مع "أكديما" إنتاج البدائل المحلية وزيادة صادرات الدواء للخارج

القومي للطفولة والأمومة يشارك بمعرض الكتاب بأنشطة تفاعلية وتوعوية

خالد عبدالغفار: شراكة صحية مع السويد لدعم المرضى الفلسطينيين ورفع كفاءة المستشفيات

بعد توجيهات الرئيس السيسي، أستاذ طب نفسي: السوشيال ميديا ترهق الجهاز العصبي للأطفال

الرعاية الصحية: تنفيذ أكثر من 13 ألف برنامج تدريبي في 2025

وزير الصحة يشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات الصحية والالتزام بالجداول الزمنية

أطباء عظام يكشفون أسباب آلام الظهر والرقبة والفئات الأكثر عرضة
ads

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لجميع العاملين بالدولة

تفاصيل فعاليات اليوم الخامس لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

القاهرة تسجل 24 درجة، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

إسرائيل تتأهب على جميع الجبهات خوفا من انتقام إيراني

أستاذ طب نفسي يحذر: الألعاب الإلكترونية تقود الأطفال إلى الإدمان السلوكي

القيادة المركزية الأمريكية: سنجري مناورات لإظهار القدرة على نشر قواتنا الجوية في المنطقة

اتصالات النواب تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض 12 صنفًا أبرزهم الطماطم والليمون في سوق العبور

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الدموع بالمنام وعلاقته بوقوع مشكلات في المستقبل

المزيد
الجريدة الرسمية