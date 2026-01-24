ضمن مبادرة "حياة كريمة"، القومي للبحوث يطلق قافلة طبية شاملة بقرية طمبدي بالمنيا

18 حجم الخط

وجَّه المركز القومي للبحوث قافلة طبية متكاملة إلى قرية طمبدي التابعة لمركز مغاغا بمحافظة المنيا، وجاءت القافلة تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، وبرئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود، رئيس لجنة التنمية المجتمعية ورئيس القوافل الطبية.



وضمّت القافلة نخبة من أطباء المركز القومي للبحوث في مختلف التخصصات الطبية، شملت: طب الأطفال، الرمد، أمراض النساء والتوليد، الأمراض الباطنية، الأمراض الجلدية، أمراض المخ والأعصاب، بالإضافة إلى أطباء الفم والأسنان.



كما رافق القافلة عدد من العيادات الطبية المتنقلة المجهزة على أعلى مستوى، التابعة للمركز القومي للبحوث، والتي تم من خلالها إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمرضى، ومنها عيادة أمراض النساء، وحدة رسم القلب، وعيادة طب الفم والأسنان المتكاملة.



توقيع الكشف الطبي على جميع المترددين على القافلة

وقام الأطباء بتوقيع الكشف الطبي على جميع المترددين على القافلة، مع صرف الأدوية اللازمة مجانًا من خلال صيادلة المركز القومي للبحوث، في إطار الحرص على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم خدمة طبية متكاملة.



وبلغ عدد المستفيدين من القافلة الطبية 2785 مستفيدًا من أهالي القرية والمناطق المجاورة، في تأكيد على الدور المجتمعي الفاعل الذي يقوم به المركز القومي للبحوث، ومساهمته المستمرة في دعم منظومة الصحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

