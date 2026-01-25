رئيس إدارة الوافدين: مبادرة "ادرس في مصر" تعكس اهتمام الدولة بتطوير التعليم العالي

18 حجم الخط

أكد الدكتور أحمد عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بـوزارة التعليم العالي، أن مبادرة “ادرس في مصر” تُعد مبادرة رئاسية تعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز جاذبيتها إقليميا ودوليا.

وأشار عبد الغني إلى أن وزارة التعليم العالي تضطلع بدور محوري في تنفيذ المبادرة من خلال الإدارة المركزية للوافدين بقطاع الشئون الثقافية والبعثات، بما يسهم في تطوير منظومة قبول الطلاب الدوليين، وتحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية وفقا للمعايير الدولية.

تنوع منظومة التعليم العالي المصرية

وأوضح أن جمهورية مصر العربية تضم حاليا 128 جامعة تشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، إلى جانب فروع الجامعات الأجنبية.

ولفت إلى أن هذه الجامعات تقدم مئات البرامج الأكاديمية المتقدمة المرتبطة بشراكات مع جامعات ومؤسسات دولية مرموقة، ما يعزز من تنافسية التعليم العالي المصري على المستوى العالمي.

خدمات منصة ادرس في مصر

وتُعد منصة «ادرس في مصر» المحور الرئيسي لإدارة منظومة الطلاب الوافدين، حيث تعمل بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، وتقدم كافة خدمات التقديم للمرحلة الجامعية والدراسات العليا، إلى جانب برامج تعليم اللغة العربية، والدبلومات، والبرامج القصيرة، بما يضمن سهولة الاستخدام وتكامل الخدمات

وشهدت الجامعات المصرية طفرة في أعداد الطلاب الوافدين خلال 2025، حيث بلغ إجمالي عددهم نحو 198 ألف طالب من 119 دولة، بينهم 138 ألف طالب ملتحقون بمنظومة التعليم العالي، موزعين على 28 جامعة حكومية و34 جامعة خاصة و22 جامعة أهلية، بما يعكس اتساع نطاق الاستقطاب الدولي واستمرار تنامي الثقة في منظومة التعليم العالي المصرية.

